Brad Pitt anunció que se retira de la actuación por tiempo indefinido (21:00 h)

Al ser consultado por la prensa durante la entrega de los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood respecto a si el presente es el mejor momento en su vida, Pitt respondió: “Espero que no. Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa”.