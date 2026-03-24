Boxeadora de 19 años queda en coma inducido tras brutal nocaut en California (19:00 h)

California, 23 de marzo. La boxeadora estadounidense Isis Sio, de 19 años, se encuentra en coma inducido tras sufrir un severo nocaut durante un combate celebrado el sábado por la noche en California.

El enfrentamiento, programado a cuatro asaltos, se llevó a cabo en el National Orange Show Event Center. Durante el primer round, Sio recibió una serie de golpes contundentes en la cabeza por parte de Jocelyn Camarillo, lo que provocó que cayera sobre la cuerda inferior sin capacidad de reacción inmediata. Ante la situación, el réferi detuvo de forma inmediata la pelea.

Traslado de emergencia y estado de salud

Luego del nocaut, la joven fue atendida por personal médico en el lugar y trasladada de urgencia a un hospital cercano. Posteriormente, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos del Loma Linda University Health, donde permanece bajo observación.

La promotora ProBox TV informó en un comunicado que la pugilista se encuentra en estado crítico, y aseguró que su equipo, incluido su director ejecutivo, Garry Jonas, mantiene seguimiento constante a su evolución.

Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil, indicó la organización.

Trayectoria reciente de la pugilista

Originaria de Dakota del Norte, Isis Sio debutó como profesional en septiembre del año pasado. Llegó al combate con un récord de 1 victoria y 3 derrotas, tras haber sufrido previamente un nocaut en enero por golpes al cuerpo. Su primer triunfo lo consiguió en noviembre, cuando venció por decisión unánime a Katelyn Radtka.

Por su parte, Jocelyn Camarillo, quien forma parte de Most Valuable Promotions, mejoró su marca a 7 victorias y 4 derrotas, logrando además el primer nocaut de su carrera profesional.

Tras lo ocurrido, Camarillo expresó públicamente su preocupación por el estado de su rival. A través de redes sociales, manifestó respeto y solidaridad, además de enviar un mensaje de apoyo y oraciones para su recuperación.

El caso ha generado una fuerte reacción dentro del boxeo femenil, donde distintas voces han mostrado respaldo a la joven atleta. Al mismo tiempo, el incidente vuelve a poner en discusión los riesgos del boxeo profesional y la relevancia de mantener estrictos protocolos médicos, especialmente en peleadores en etapas iniciales de su carrera. La evolución de Isis Sio continúa siendo monitoreada por especialistas

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