Botellazo a AMLO y le gritan dictador durante su visita a Veracruz (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Durante la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la antigua casa de Benito Juárez García en el puerto de Veracruz, se desató un incidente que llamó la atención de la opinión pública. Un grupo de manifestantes, aparentemente trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), se mostró inconforme con la recién aprobada Reforma Judicial y lanzó una botella de agua contra el mandatario, generando gran polémica.

¿Por qué le lanzaron una botella a López Obrador en Veracruz?

Mientras los simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) coreaban “¡Es un honor estar con Obrador!”, los supuestos trabajadores del PJF, en desacuerdo con la Reforma Judicial, le gritaban “¡Dictador!” al presidente. Fue en ese momento cuando López Obrador se convirtió en el blanco del ataque, justo antes de que comenzara la ceremonia de inauguración del Centro Cultural “Leyes de Reforma”, uno de los últimos eventos enmarcados dentro de las actividades de su administración.

El incidente fue captado en video por varias personas presentes en el lugar, y rápidamente se viralizó en redes sociales; en las imágenes, se puede observar el momento en que lanzan varios objetos , entre ellos y el principal, una botella de agua en dirección al presidente . López Obrador, al percatarse del objeto, reaccionó rápidamente, logrando esquivarlo y evitando que el impacto lo alcanzara.

Por su parte Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, -quien también pudo ser el blanco del ataque-, iba junto al mandatario en ese momento y trató de tomar la botella de agua para protegerse del golpe, sin embargo, esta cayó directamente al suelo. El presidente y el gobernador salieron ileso del incidente, lo que alivió a sus seguidores y a quienes presenciaron el tenso momento.

“Botellazo” contra AMLO desata ola de comentarios en redes sociales

La situación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde las opiniones se polarizaron. Por un lado, algunos usuarios celebraron el acto como una muestra de descontento hacia las políticas del mandatario y, en particular, hacia la Reforma Judicial.

Por otro lado, simpatizantes del presidente y figuras públicas expresaron su rechazo y condena ante el lanzamiento de la botella, calificándolo como un acto de falta de respeto y una agresión hacia la figura presidencial.

“Cuanto amor le tiene el pueblo…”, “no son trabajadores del PJ, son ciudadanos hartos del anciano malnacido y hediondo corrupto y codicioso” ,“Puro odio y división a provocado en los mexicanos” y “NADA justifica la violencia y no, no me parece lo más acertado el que le aventaran botellas a AMLO”, fueron algunos de los polémicos comentarios en redes sociales.

Este incidente ocurre en un contexto de tensión política por la controversia en torno a la Reforma Judicial, que ha sido fuertemente criticada por algunos sectores, incluyendo el propio Poder Judicial, un tema recurrente en los últimos meses.

Por lo que el ataque contra el presidente López Obrador refleja la tensión que existe entre su gobierno y los trabajadores judiciales, quienes consideran que la reforma afecta su independencia. A solo días de concluir su sexenio, el presidente continúa siendo una figura polarizadora, con seguidores que lo apoyan fervientemente y detractores que manifiestan su rechazo de manera cada vez más visible.

