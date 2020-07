Borrachos lesionan a presidenta del comvive del barrio de Xochimilco (20:07 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. La presidenta del comvive del barrio de Xochimilco, Georgina Elizabeth Cruz González fue herida con un arma punzocortante por un grupo de borrachos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas sobre la calle de Bolaños Cacho.

La mujer, se acercó al grupo para decirles que no estaba bien lo que hacían, en primero por la pandemia, en segunda porque no tenían cubrebocas, en tercera por la falta de sana distancia y en cuarta porque no puede estar tomando en las calles.

En respuesta los cuatro sujetos la amenazaron y con un cuchillo la picaron en las costillas de su costado derecho, dejándola gravemente lesionada.

Su padre, el señor Daniel José Cruz Velasco acudió a ayudarla, llamó al 911 y llevaron a la dama a la clínica Gales ubicada por el ex marquezado donde está siendo atendida por personal médico de ese sanatorio.

Los ebrios huyeron en una unidad de color azul, la cual dejaron abandonada.

El Ministerio Público ya fue notificado.

