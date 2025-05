Borrachera le cuesta el cargo a funcionaria federal, la renuncian tras caer en alcoholímetro (10:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 19 de mayo. Tras caer en un operativo alcoholímetro la Coordinadora Operativa del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Melina Ponce Castelán, fue renunciada del cargo.

Cabe mencionar que en un video circulado en redes la funcionaria federal, quien conducía en tercer periodo de ebriedad -según la prueba de alcoholemía en su sangre-, luego de insultar a los elementos viales, llamó matón y ratero de primera al Secretario de Gobierno de la Primavera Oaxaqueña, Jésús Romero López.

A través de un documento, la Delegación de Programas para el Bienestar en Oaxaca, manifestó que dicha persona quien se desempeñaba como Coordinadora Operativa del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, dejó de prestar sus servicios en esa Delegación a partir de hoy 19 de mayo de 2025.

“La Delegación de Programas para el Bienestar Oaxaca se deslinda de cualquier acción u omisión en la que haya incurrido dicho personal y que contravenga los principios que rigen el servicio público”.

Como institución del Gobierno de México, rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la ética, la responsabilidad y el apego a la ley.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con honestidad, transparencia y cercanía con el pueblo, garantizando la continuidad de los programas prioritarios en beneficio de quienes más lo necesitan, señala el documento.

Por su parte, Ponce Castelán, circuló un documento de su renuncia al cargo que ostentaba dentro de la dependencia federal a partir de esta fecha.

En una carta dirigida a la delegada estatal de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca del Gobierno federal Nancy Ortiz Cabrera, mencionó que presentaba su renuncia voluntaria como Coordinadora del Programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente por así convenir a sus intereses personales.

Dijo también que a la fecha no se le adeuda contraprestación alguna de ningún tipo “por lo que no me reservo acción o derecho alguno que ejercitar ni de ninguna naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni de la Secretaría de Bienestar”.

