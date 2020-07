Bonilla pide renuncia de Jiménez Espriú; al fin que no va a trabajar (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. “De todas maneras no va a trabajar, entonces mejor de una vez pido la renuncia”, así refirió el gobernador de Baja California al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de quien dijo “brilla por su ausencia”.

En una entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, el mandatario bajacaliforniano señaló que al funcionario federal “nunca lo encontramos” “cuando se le necesita”, esto al referir una problemática en la autopista Escénica, en el tramo Tijuana-Playas de Rosarito.

De acuerdo al gobernador Jaime Bonilla es una injusticia la existencia de la caseta de cobro de dicha vialidad, y recordó que fue una promesa de campaña de él y del Presidente López Obrador, hecha ante 20 mil personas, que se eliminaría.

“Acuérdate que esa caseta de cobro ya quedó en la parte urbana de Tijuana, entonces la gente paga para llevar a los niños a la escuela, paga para regresar a su casa, paga por ir a comprar la comida, paga por regresar a hacer la comida, y en la tarde igual, entonces este es un saqueo, no es ni siquiera representativo lo que el turista paga ahí” Bonilla Valdez,

en entrevista con Loret de Mola

Sobre el hecho de que en días pasado fueran fuerzas de seguridad federales los que tomar el control de la caseta, para evitar que manifestantes evitaran el cobro de peajes, el mandatario refirió que el secretario Jiménez Espriú, orquestó, “de manera gansteril” su liberación

“Este señor, el secretario de Comunicaciones y Transportes, sin decir agua va, agarra a las 4 am toma la caseta, que ya estaba liberada. No había ni gente… Y llega con tanques, con 60 patrullas, 80 elementos de la Guardia (Nacional), y otro tanto de la Marina, y decidió de una manera gangsteril tomar la caseta, cuando hay un decreto, y si no están de acuerdo con el decreto pues que vayan a los tribunales, al fin que tienen todas las de ganar si llega a la SCJN“.

En la entrevista, Jaime Bonilla lamentó la falta de respuesta por parte de la secretaría que encabeza Javier Jiménez, pues dijo “hay muchas gestiones que se han hecho por parte del gobierno del estado con la SCT y brilla por su ausencia”.

Al ser cuestionado por Carlos Loret sobre el hecho de criticar a un alto funcionario, como Espriú, que pertenece a Morena, Bonilla puso en duda su pertenencia al partido oficial.

“Para empezar, él no es de Morena. Él nunca ha sido fundador de Morena, él nunca ha sido de la 4T. Yo no me acuerdo de haberlo visto cuando estuvimos constituyendo al partido. De hecho yo siento que él es bien del PRI“, señaló.

Sin embargo, Bonilla Valdez minimizó el hecho de que el secretario pertenezca o no a Morena, pues lo modular, dijo, es que se cumpla “lo que prometimos a la gente”.

“Es fácil llegar a un puesto de secretario, sin nunca haber sudado una gota por construir el partido y desconocer los compromisos, eso es un agravio”, criticó.

La Razón

