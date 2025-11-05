Bloqueos carreteros en el Istmo y la Costa de Oaxaca por demandas sociales y políticas (09:15 h)

Edwin Meneses

Santo Domingo Zanatepec, Oax. 5 de noviembre. Habitantes de la comunidad de Nuevo Ubero, perteneciente a este municipio, instalaron este martes un bloqueo carretero a la altura del kilómetro 143, sobre la carretera Transístmica, impidiendo el paso hacia el estado de Veracruz.

Con pancartas colocadas en camionetas, los pobladores expresaron su hartazgo ante el abandono gubernamental, demandando principalmente la construcción de un puente peatonal sobre el río Jumiapah de Ubero-San Luis y la reconstrucción del camino El Cable, el cual se encuentra severamente dañado.

En el punto del bloqueo, hombres y mujeres improvisaron lonas para resguardarse de la lluvia mientras mantienen cerrada la circulación en ambos sentidos, lo que ha generado largas filas de vehículos y camiones de carga.

Los inconformes señalaron que las autoridades han sido omisas a sus peticiones desde hace varios años y advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta recibir una respuesta formal de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes del estado o de representantes federales.

Los pobladores recalcaron que el puente solicitado es de vital importancia para estudiantes, campesinos y familias que, durante la temporada de lluvias, arriesgan su vida al cruzar el río crecido.

Además, el camino conocido como El Cable representa una vía estratégica de comunicación rural, actualmente en condiciones intransitables, lo que agrava el aislamiento de la zona.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha presentado en el lugar, que permanece bajo resguardo de los propios habitantes.

Mientras tanto, en la región de la Costa oaxaqueña, habitantes de Santiago Astata mantienen bloqueada la carretera federal 200 Costera, a la altura del kilómetro 320, en el punto conocido como el Crucero de Astata, impidiendo el paso vehicular hacia Huatulco.

Los manifestantes expresan su rechazo al proceso electoral que se avecina este mes de noviembre, oponiéndose a la participación de Dorian Ricardez, hermano del actual presidente municipal, Óscar Ricardez, como candidato a la alcaldía.

Este nuevo bloqueo afecta directamente el tránsito en el subtramo Huatulco–Salina Cruz, provocando largas filas de vehículos y complicaciones para transportistas y turistas que se desplazan hacia la región de la Costa.

Con estos hechos, Oaxaca enfrenta nuevamente una jornada de bloqueos carreteros que reflejan el descontento social y político que persiste en diversas comunidades del estado.

