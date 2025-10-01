Bloqueó FNIC supercarretera para exigir liberación de líder en Huajuapan (20:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 30 de septiembre. Integrantes del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), bloquearon la supercarretera Oaxaca- Cuacnopalan, a la altura de Asunción Nochixtlán y protestaron frente al palacio de Gobierno en la capital del estado de Oaxaca, para exigir la liberación de su compañero Efrén C. G., quien fue detenido dentro de un estacionamiento por la Policía Municipal, al estar involucrado en el despojo de un local comercial, ubicado en la calle Indio de Nuyoó de Huajuapan de León.

De acuerdo a videos que circulan en redes sociales, Efrén C. G., coordinador del FNIC en Huajuapan, con otros sujetos, que se cubrían el rostro, además portaban palos y tubos, trataron de abrir la cortina de un local comercial, y al mismo tiempo sacaron la mercancía de otro espacio adyacente, a la calle, presuntamente propiedad de Angelina Juana Hernández Arroyo.

En entrevista para este medio de comunicación, la mujer de 77 años de edad, señaló a una de sus hijas de ser quien al parecer contrató a los malhechores, para que sacarán su mercancía a la calle, porque según ella, se quiere quedar con la vivienda, en donde se ubica el local comercial y otro edificio contiguo de tres pisos.

“Pidió justicia, este es un gran atropello de una de mis hijas, que la verdad no debió nacer, discúlpeme. Yo pido ayuda porque la Policía Municipal vino en el momento que podríamos atrapar a todos y no actuaron como debe de ser. Capacita señor Luis de León a su gente, pedí a la estatal pero tampoco quisieron, vino la Fiscalía y tampoco”, agregó.

Solicitó la intervención del Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de que dio a conocer que su esposo se encuentra enfermo.

Hernández Arroyo aseguró que la gente conoce de su trabajo, comercialización de mezcal y sus derivados, y que nunca ha tenido problemas con algún vecino de su calle o habitante de la ciudad Huajuapan.

“Vinieron encapuchados como 20 persona, ellas los contrató, no se vale, es mi casa, qué es lo que quiere que me hable de frente. Pero también al mismo tiempo quiero justicia, quiero justicia para esa maleante, aunque sea mi hija. Por favor se lo pido al gobernador. Voy a acudir a la Fiscalía, a ver sí ahí le pueden escuchar”, expresó.

Después de que los aparentes integrantes del FNIC sacaron la mercancía de la mujer a la calle, se cerró la vía Indio de Nuyoó, entre las vías Colón y Venustiano Carranza, además de que los locales comerciales bajaron sus cortinas, porque se temía un enfrentamiento.

En apoyo, acudieron elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Ejército Mexicano.

