Bloquean vecinos de Xoxocotlán cruceros de la ex Garita y monumento a Benito Juárez (09:05 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. Vecinos de diversos fraccionamientos bloquean el crucero de la Ex garita de Santa Cruz Xoxocotlán, en protesta por la falta de cumplimiento del presidente municipal Inocente Castellanos Alejos de retirar basura del tiradero clandestino de la colonia Juquilita.

Y es que según los manifestantes el pasado 27 de septiembre el edil y el director de Servicios Municipales debieron retirar los desechos, sin embargo, no cumplieron con lo acordado los que ha generado fauna nociva en la zona, provocando con ello riesgo de enfermedades para los habitantes de ese asentamiento.

Para exigir a las autoridades municipales que atiendan sus demandas los inconformes han extendido su protesta hasta el monumento de Benito Juárez, impidiendo el paso también hacia la carretera que conduce al tequio y entronque con la carretera federal 175.

Por su parte, el presidente municipal Inocente Castellanos manifestó que esta protesta obedece a intereses personales del agente municipal la ex Garita para hacerse de un recurso económico ejecutando obras sociales, lo cual no es posible ya que las leyes no lo permiten. “ellos ya están consideradas en la priorización de obras, pero es más la mala información y querer sacar un provecho económico”, expresó.

Dijo que la autoridad auxiliar ha movido gente de otros lugares para realizar el bloqueo, ya que la mayoría de los habitantes de la ex Garita no están de acuerdo con esta protesta, incluso tenía programado llevar a cabo una reunión con los vecinos en la cancha de la ex Garita.

Esta acción hace casi imposible salir de la población hacia el centro de la ciudad, por lo que cientos de personas tienen que caminar para transbordar de vehículo para continuar con su viaje y llegar a su destino.

Compartir