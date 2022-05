Bloquean taxistas vía de comunicación por aparente invasión de ruta en Huajuapan(16:30 h)

Saúl Salazar

HUuajuapan de León, Ox. 7 de mayo. Taxistas de los sitios Acatlima, 23 de julio y Universitario, bloquearon la carretera Huajuapan-Acatlima, a la altura de la entrada de dicha agencia, por la presunta invasión de ruta de sus homólogos del sitio “Paseo Internacional Lázaro Cárdenas”.

La representante legal del sitio Universitario, Aida Olea Aniceto, informó que a parte de la supuesta invasión de la ruta Huajuapan-Acatlima, se estacionan frente a la Universidad Tecnología de la Mixteca (UTM) para levantar pasaje, y que quizás con el tiempo esta sería su base.

“Es un sitio que no está legalmente permitido, son piratas, nosotros estamos bien constituidos. Pagando los impuestos, los que se tiene que pagar como asociación civil, y nos es justo, que otros vengan y están dando el servicio”, indicó.

Señaló que han visto que son alrededor de cuatro taxis los que invaden la ruta, pero antes de que sean más, pues están enterados que serán más de 12 unidades de alquiler las que ofrezcan el servicio.

Refirió que el sitio “Paseo Internacional Lázaro Cárdenas”, hasta donde tenían conocimiento sólo presentarán el servicio al fraccionamiento Villa Universidad, colonia Loma Bonita y barrio Las Azucenas, sin embargo, levantan y dejan pasaje en Acatlima y Núcleo Rural Universitario.

“Desagraciadamente tenemos que llegar a esto, porque qué bonito que la autoridad tomará cartas en el asunto y se llegará a un diálogo. Es más, se mandó un oficio, donde no estábamos de acuerdo, porque queríamos dialogar, porque no crea que nos venimos a la ligera, hubo un oficio anterior para que se acercaran las autoridades municipales, yo he pensado que siempre es primero el diálogo, pero ya es mucho tiempo y no nos han hecho”, insistió.

Olea Aniceto exigió a la autoridad municipal de Huajuapan una mesa de trabajo para solucionar el conflicto de la presunta invasión de ruta.

Por el bloqueo, se vieron afectados estudiantes y profesores de la UTM, así como habitantes de la agencia Acatlima, del Núcleo Rural Universitario, entre otras colonias.

“Estoy inconforme con lo que están haciendo. Yo voy a mi casa a traer mi camioneta y llevar mi material, pero no puedo. Me están incitando a tomar la ruta de Rancho Solano, la gasolina está bien cara, como voy a dar vuelta, me están afectando. Cuando yo pido un viaje de la base a mi colonia, no me llevan, me dicen que no van para allá”, expresó un habitante de la colonia Buena Vista.

Fue alrededor de las 2 de la tarde que los taxistas retiraron el bloqueo, luego de la intervención de la Secretaría General de Gobierno, con quienes acordaron establecer una mesa de trabajo el 13 de mayo en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la capital del estado, para tratar el tema y otros asuntos.

