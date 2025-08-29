Bloquean la Panamericana por disputa agraria entre comunidades (13:45 h)

Edwin Meneses

San Dionisio del Mar, Oax. 29 de agosto. Comuneros de San Dionisio del Mar realizan un bloqueo sobre la carretera Panamericana, específicamente en el tramo Ingenio–Niltepec, a la altura del puente Cazadero, como parte de una protesta derivada de un conflicto agrario con habitantes de Chicapa de Castro.

La manifestación ha causado serias afectaciones a la movilidad regional, ya que el cierre total de la vía ha interrumpido el tránsito hacia el estado de Chiapas, una de las rutas más transitadas por transportistas, unidades de pasaje y viajeros.

Los inconformes colocaron piedras, ramas y otros obstáculos para impedir el paso vehicular, sin permitir siquiera el cruce de automóviles particulares.

Hasta el momento, no se reporta la intervención de autoridades estatales o acuerdos para liberar la vía.

Mientras tanto, autoridades de tránsito han pedido a la ciudadanía extremar precauciones y buscar vías alternas, ya que no hay certeza de cuánto tiempo se prolongará el bloqueo. El conflicto agrario entre ambas comunidades sigue sin resolverse.

