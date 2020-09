Bloquean en Tonalá por conflicto entre líneas de transporte de la ruta Huajuapan-Juxtlahuaca (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de septiembre. El conflicto entre líneas de transporte público que cubren la ruta Huajuapan-Santiago Juxtlahuaca, generó un bloqueo carretero en dicha vía, a la altura del municipio de Santo Domingo Tonalá.

El presidente de Turísticos Santiago Apóstol, Filadelfo Beristaín Ortiz, informó que la semana pasada se reunieron todos los integrantes de las diferentes líneas de transporte en su modalidad de urvan que van a ese municipio, para tratar de llegar a un acuerdo y poder trabajar.

Indicó que el sábado luego de esperarlo por más de dos horas, ya no se presentó Armando Cruz Ortiz, representante en Huajuapan del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), y que tampoco les informó el motivo.

“Nosotros entendimos que ya no querían continuar con las pláticas. El día de hoy teníamos planeado salir a trabajar con las camionetas pasajeras de Turísticos Santiago Apóstol, pero ayer Armando declaró que iban a bloquear la carretera para que no lo pudiéramos hacer”, reveló.

Señaló que alrededor de las 8 de la mañana de este día supuestos integrantes de las empresas de Tazuyuti, Guelaguetza y Estrella Roja, luego de golpear al taquillero, lo obligaron a cerrar la terminal de Turísticos Santiago Apóstol.

“Él iba pasando por la terminal de Tazuyuti, el señor Armando Cruz Ortiz le quiso quitar sus celulares, además de que lo intentó secuestrar”, denunció.

Agregó que por lo que hicieron dichas personas y para evitar confrontaciones en Santiago Juxtlahuaca, se trasladaron al municipio de Santo Domingo Tonalá a bloquear la carretera que dirige a esa población.

Recalcó que lo único que piden como Turísticos Santiago Apóstol es que los dejen trabajar, y que sea la gente quien decida en qué camioneta quieren viajar, de las diferentes líneas de transporte que existen.

Beristaín Ortiz, aseguró que ninguna de las tres líneas antes citadas cuentan con permiso, que sólo son tolerados, además de que los propietarios son de otros municipios.

Dijo que por el bloqueo que realizan sobre la carretera Huajuapan-Santiago Juxtlahuaca con al menos 20 camionetas, ya les habló personal de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), para entablar un diálogo, sin embargo, no aceptaron ya que piden que esté el presidente municipal de Juxtlahuaca, Nicolás Feria Romero.

Al respecto, representantes de “Guelaguetza”, “Tazuyuti” y “Estrella Roja”, negaron haber agredido al trabajador en mención. Explicaron que él se paró frente a la base de la empresa “Tazuyuti” y comenzó a tomar fotografías a quienes se encontraban ahí.

“Lo que hicimos fue pedirle que no nos tomara fotos, nunca se le agredió, no se le dio ningún golpe, sólo se le pidió que se retirara, porque lo tomamos como un acto de provocación”, dijeron, al detallar que fue un integrante de cada empresa los que estaban presentes e intervinieron.

Recordaron que el 15 de julio ellos hicieron presencia en los accesos a los dos municipios porque se oponían a que hubiera más empresas con esa misma ruta, y en ese lapso, no se convocó a ninguna mesa de diálogo hasta hace pocos días.

“Nos sentamos una sola vez, estuvo presente el papá del presidente de Juxtlahuaca, el profesor Enrique Feria, porque hay que sentarnos con gente de palabra. Acordamos que la mitad de la empresa Santiago Apóstol iba a entrar con Tazuyuti y la mitad con Estrella Roja”, detalló uno de los representantes.

Sin embargo, dijo que habría otra reunión, pero “iban otras personas que no tenían nada que ver y luego, por un problema de salud del profesor, ya no se efectuó, entonces vimos que ellos empezaron a anunciar que iban a empezar a circular como nueva empresa, o sea que no respetaron los acuerdos”.

En la toma de carretera, informaron que los manifestantes que mantenían el bloqueo en Tonalá, cuando recién llegaron, retuvieron una camioneta de la empresa “Guelaguetza”, hicieron descender a los pasajeros y le quitaron las llaves al conductor.

“Nosotros lo que decidimos fue suspender todas las corridas para no arriesgar a nuestros conductores y sobre todo a los pasajeros, esperamos que intervenga la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), que ya tiene conocimiento y al parecer ya nos van a regresar la camioneta, porque no queremos caer en provocaciones, no le vamos a apostar a la violencia”, señalaron.

