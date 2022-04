Bloquean carretera Huajuapan-Oaxaca, retienen a funcionarios (13:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 5 de abril. Para exigir el cumplimento de diversas demandas, integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, que aglutina a diversas organizaciones, bloquearon la carretera federal 190 Huajuapan-Oaxaca, a la altura de la desviación de Tezoatlán de Segura y Luna, además de que retuvieron a dos funcionarios de la Delegación de Atención Regional Huajuapan.

El integrante de Comité Ciudadano de San José Ayuquila, Miguel Ángel Méndez Hernández, informó que, como parte del Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI, exigen la renuncia del secretario general de gobierno en Oaxaca, Francisco García López, ya que no ha podido canalizar sus diversas demandas para dar una solución.

Indicó que en el caso de San José Ayuquila, exigen tener una mesa diálogo con el presidente municipal de esa comunidad, para pedirle que cumpla con las obras de su trienio 2020-2022, ya que asegura que muchas no han iniciado y otras quedarán inconclusas.

“Yo mandamás hago una pregunta a todos los órganos de gobierno, que se le entregó un recurso al presidente, era para él o para el pueblo. Un pozo tipo noria, el valor era 2 millones 300 mil pesos y que no lo hizo, ese dinero se le queda al presidente. Por qué no existe la obra, ellos que vengan a corroborar físicamente, porque no existe esa obra, porque la molestia de la comunidad, si él ya va terminar, se va llevar ese dinero, y la obra simplemente no se hizo”, señaló.

En el caso del municipio de San Miguel Amatitlán, un habitante de esa población, quien omitió su nombre por temor a represalias, dijo que exigen una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) al expresidente Alejandro Vázquez Mata, ante un posible desvió de recursos, durante las dos administraciones municipales que encabezó.

“El motivo es que él se robó muchos recursos, que le tocaban a las comunidades y esa es nuestra demanda. Las demandas ya están en el gobierno, solamente que no nos hacen caso, están detenidas. Lo queremos es que procedan, que nos hagan caso, porque por eso estamos perjudicando a terceros, y eso no queremos, de lo contrario seguiremos en nuestra lucha porque hay injusticia en San Miguel Amatitlán”, denunció.

Acusó que existe cacicazgo en la comunidad, pues el actual presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, ocupa este cargo por segunda ocasión, además de que se están realizando obras de mala calidad.

Denunció que las clínicas de las diversas agencias carecen medicamentos y personal médico, lo cual se deriva porque el munícipe no coadyuva para que sean atendidas estas demandas de primera necesidad.

Los manifestantes como medida de presión retuvieron a dos empleados de la Delegación de Atención Regional Huajuapan, y amenazaron con bloquear nuevamente este martes, en caso de que no les concreten una mesa de trabajo con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

El bloqueo inició alrededor de las 9 de la mañana, y concluyó a las 7 de la tarde, a los conductores de los diversos vehículos les pedían una cuota voluntaria.

