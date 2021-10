Bloquean carretera en Huajuapan para protestar por mala obra de reencarpetado de la SCT (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 8 de octubre. En protesta por la mala calidad en el reencarpetamiento de la carretera que dirige a Juxtlahuaca, integrantes del Frente Nacional Indígena Campesino (FNIC) –CTC, así como del sindicato de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Joven y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), bloquearon dicha vía a la altura de la agencia de Santa Xochixtlapilco.

Mario Agustín Cruz Ríos, presidente del sitio FNIC y Coordinador del FNIC-CTC, informó que el motivo de la protesta es por los malos trabajos que se realizan sobre la carretera que dirige a Santiago Juxtlahuaca, específicamente en el tramo de Huajuapan a San Marcos Arteaga.

Indicó que, a la altura de esta última población, se encuentran varios parches pequeños y grandes, que le hicieron a la carpeta asfáltica, mismos que al perecer fueron provocados por vehículos pesados, debido a los trabajos de mala calidad que se realizan.

“Si esto se suscita ahorita que están a semanas de terminar las carreteras, imagínate en un año. Solicitamos urgentemente que la Secretaría General de Gobierno entable una mesa de trabajo con las empresas que estuvieron a cargo de la pavimentación, en conjunto con SCT. La SCT debió cuidar esos términos”, agregó.

Señaló que decidieron alzar la voz como transportistas, a nombre de los demás habitantes, pues es un recurso federal que se está aplicando de forma incorrecta, el cual fue destinado para mejorar la o las vías de comunicación.

Refirió que también bloquearían en Santo Domingo Tonalá, los habitantes de San Sebastián del Monte, Yetla de Juárez, San Juan Reyes, Natividad; y posiblemente en Juxtlahuaca, con los transportistas de Tazuyuti y Estrella Roja.

Cruz Ríos recalcó que las empresas solo llegan a llevarse los recursos a las comunidades, pero cuando se les vuelve a llamar para reparar los malos trabajos que realizaron, ya no vuelven o se hacen las desaparecidas.

Detalló que en la mesa de trabajo que tengan solicitarán los nombres de la o las empresas que realizaron los trabajos, así como el monto de los recursos que se utilizaron.

En tanto, los comerciantes y empleados de empresas privadas, expresaron su inconformidad por el bloqueo carretero, ya que aseguran que perdieron parte de los ingresos que tenían contemplados por comercializar sus productos.

“Desagraciadamente a uno es el que afectan, yo no les voy a resolver sus demandas, porque me afectan a mí, deberían ir en donde de verdad les van a resolver el problema, todo el tiempo es así, ahorita voy a perder una hora aquí, de regreso otra hora, uno tiene que entregar cuentas, sacar el sustento y ellos tranquilamente nomas afectando. Pues uno va a trabajar, uno va hacer sus cosas y por estas cuestiones se atrasa el tiempo y se recorren nuestros horarios, pues ojalá sean atendidos los taxistas. Aquí nos afecta en el trabajo, con el horario, tenemos que estar parados; en los ingresos ya no podemos vender lo necesario para traer el sustento, a ver qué hace el gobierno para solucionar todos los bloqueos que ya se hizo costumbre en Oaxaca”, expresaron.

El bloqueo inició alrededor de las 8:00 de la mañana y fue retirado después de las 4 de la tarde, luego de que se acordó una mesa de trabajo el jueves 14 de octubre, a las 10 de la mañana en Huajuapan, cuyos representantes de las organizaciones serán atendidos por personal de la Secretaría General de Gobierno (Segego) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).