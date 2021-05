Bloquean calles y toman el palacio de Huajuapan para exigir la culminación de Rastro Municipal (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de mayo. Para exigir la culminación de la modernización del Rastro Municipal, tablajeros e introductores de ganado bloquean calles y mantienen tomado el palacio de esta ciudad, con el apoyo de integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT).

Héctor Wilfrido Crespo Crespo, presidente de la Unión de Introductores de Ganado Bovino y Cerdo en el municipio de Huajuapan, informó que las autoridades estatales no han cumplido con los acuerdos que se pactaron para que culminen los trabajos del rastro.

“Esta situación la venimos arrastrando desde hace dos años, cuando Juanita Arcelia Cruz Cruz tomó posesión de la presidencia municipal, no prometió ese rastro, pero ahora ya no lo quieren terminar”, denunció.

Reveló que, desde hace aproximadamente un año y medio, los introductores de ganado realizan la matanza de animales en sus casas, lo cual es incómodo para ellos y molesto para sus vecinos.

Señaló que los introductores de ganado y los tablajeros de diferentes mercados, le piden a la munícipe su intervención para que le requiera a las autoridades estatales la culminación de la modernización del Rastro municipal.

“No nos vamos a mover de este lugar hasta que las autoridades nos hagan entrega de los papeles de la compra del equipo que necesita el Rastro Municipal para que empiece a funcionar, además de que se cumplan con los contratos”, indicó.

Emplazó a las autoridades estatales, a través de las municipales, hasta las dos de la tarde para que den solución a su petición, pues de no hacerlo empezarían a sacrificar a una res y un puerco.

Aseguró que en la reciente visita que hizo el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa al Rastro Municipal, pretendían manifestarse, pero él se comprometió a que el 14 de marzo los iba a atender en Huajuapan, pero no fue así.

Crespo Crespo dijo que ahora les ponen de pretexto que no los pueden atender por la veda electoral “no somos políticos, queremos respuestas de las autoridades del estado”.

Denunció que no se lleva el avance del 95 por ciento la modernización del Rastro Municipal como se dijo, “es mentira, hay un 70 %. El equipo está arrumbado porque no le han dado seguimiento el personal de las empresas de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) no ha cumplido”.

Agregó que los trabajos que se realizan son de pésima calidad, “es como si una persona que no sabe lo está haciendo. La pintura que según donaron está mal aplicada, que hagan bien los trabajos”..

Al respecto el Ayuntamiento de Huajuapan de León, a través del área de Comunicación Social informó lo siguiente:

1.- El día 25 de marzo acudió a la ciudad de Huajuapan de León el gobernador del Estado de Oaxaca Alejandro Ismael Murat Hinojosa donde se comprometió a entregar los trabajos faltantes en el equipamiento y ampliación del Rastro Municipal en un periodo de 30 días a los introductores y tablajeros, que a la fecha no se han cumplido.

2.- Esta autoridad municipal de manera permanente ha buscado los enlaces y la comunicación con el gobernador del Estado, así como con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) y el titular de SINFRA, quienes no han dado una solución al problema.

3.- El día de ayer por la noche se mantuvo una videollamada entre la encargada del despacho de la Presidencia Municipal y Director de Fomento Pecuario (SEDAPA) y el subsecretario de SINFRA, generándose los siguientes acuerdos:

PRIMERO: SINFRA promoverá la sesión de derechos de cobro ante la empresa METALUX quien incumplió con el contrato lo cual permitirá realizar una nueva contratación para concluir los trabajos antes mencionados.

SEGUNDO: Se contratará a la empresa MGR (Lácteo, Cárnico e Ingeniería) propiedad del ingeniero José Daniel Gómez Alcantar, para darle continuidad al trabajo y concluir con la obra. Personal de la nueva empresa contratada arribará en las próximas horas a esta ciudad para retomar los trabajos que abandonó el contratista que fue designado por SINFRA en su

momento.

4.- Se espera que antes de las 14:00 horas lleguen autoridades del gobierno del Estado para informar el estatus o avance del rastro municipal ya que los inconformes advirtieron que de no haber un acuerdo sacrificarían ganado para abasto en el centro de la ciudad y también en el Centro Administrativo Estatal.

5.- Hacemos un llamado al Gobernador del Estado para que cumpla con el compromiso realizado con los introductores y tablajeros de este municipio y al mismo tiempo responsabilizamos al gobierno estatal de las afectaciones y problemáticas sociales que esta situación genere.

6.- Como ayuntamiento no compartimos las formas y el proceder de los introductores y tablajeros, sin embargo, entendemos sus necesidades y nos solidarizamos con sus exigencias hacia el Gobernador del Estado.

