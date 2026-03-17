Blindan Palacio Nacional por paro de 72 horas del CNTE (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo, acompañado de movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades del país.

Ante este escenario, autoridades capitalinas implementaron medidas de seguridad en los alrededores de Palacio Nacional, donde se colocaron vallas metálicas como parte de un operativo preventivo ante posibles protestas.

Movilizaciones y plantón en el Zócalo

Como parte de la jornada de protesta, integrantes de la CNTE tienen previsto realizar una marcha que iniciará desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

Una vez en el centro de la ciudad, los docentes instalarán un plantón que se mantendrá durante los tres días del paro, como medida de presión para exigir atención a sus demandas.

Además de la capital, las movilizaciones también se replicarán en estados donde la organización tiene presencia, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

¿Por qué protestan los maestros?

El paro forma parte de una serie de acciones impulsadas por el magisterio disidente para exigir cambios en materia laboral y educativa.

Entre sus principales demandas se encuentra la eliminación de reformas que, aseguran, afectan sus condiciones de trabajo, así como mejoras en el sistema de pensiones y procesos de ingreso y promoción docente.

Estas exigencias han sido una constante en las movilizaciones de la CNTE en los últimos años, lo que ha derivado en protestas, marchas y paros en distintas regiones del país.

Posibles afectaciones en la ciudad

Las movilizaciones podrían generar afectaciones viales importantes en avenidas principales como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico.

Por ello, autoridades han recomendado a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas durante los días de protesta.

Publimetro

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