Bill Gates prevé esta fecha para volver a viajar por el mundo (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Bill Gates, el reconocido multimillonario responsable de Microsoft ha predicho que las personas van a poder viajar por el mundo a partir del año 2022, luego de los eventos causados por la pandemia por Covid-19.

Esto lo dijo en una entrevista por medio de Clubhouse, y advirtió que habrá que tener “cuidado”, ya que las vacunas no están llegando a otras partes del globo, pero en Estados Unidos sí.

“En los viajes por el mundo, habrá que tener cuidado hasta algún momento de 2022, ya que las vacunas no están llegando. En los Estados Unidos la situación de suministro está marchando bien”.

No obstante, resaltó la necesidad de que las vacunas contra el Coronavirus lleguen no sólo a países privilegiados, sino también a los pobres.

Gates reveló que fue inmunizado por segunda vez contra el Sars-Cov-2, esto ocurrió a mediados del mes de febrero, a pesar de eso seguirá acatando las medidas de seguridad para evitar un posible contagio.

“Quiero dar un buen ejemplo. Si estás vacunado, todavía puedes transmitir, aunque no sea tan probable (…) no voy a dejar de usar cubrebocas ni de tener cuidado, sobre todo con las personas mayores que no se han vacunado”.