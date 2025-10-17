Beneficia DIF Oaxaca con dotaciones alimentarias a 658 personas de San Miguel Soyaltepec (15:00 h)

San Miguel Soyaltepec, Oax. 17 de octubre . En la misión de mejorar el estado nutricional, la salud y el desarrollo de quienes más lo necesitan, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, realizó la entrega de dotaciones alimentarias que benefician a 658 personas de San Miguel Soyaltepec, en la Cuenca del Papaloapan.

Desde la agencia de Nuevo Paso Nazareno, la Presidenta Honoraria del organismo, Irma Bolaños Quijano expresó junto al Gobernador Salomón Jara Cruz que con estos apoyos se garantiza en niñas, niños, mujeres y personas mayores, el acceso a alimentos nutritivos que favorecen su desarrollo físico y mental.

“Nosotros nunca hacemos un compromiso sin cumplir y hoy venimos con muchas ganas de hacer esta entrega”, enfatizó ante la población que también recibió lentes para vista cansada, sillas de ruedas y aparatos funcionales.

En este encuentro, también se entregaron insumos por un monto de 1 millón mil 54 pesos, para el reequipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de San Miguel Soyaltepec.

El Mandatario estatal destacó que la labor en territorio que realiza el Sistema Estatal DIF es el sello de la Primavera Oaxaqueña que se mantiene cercana a la gente e impulsa el equipamiento de escuelas, centros de salud, mejoramiento de viviendas y caminos para el acceso de servicios.

“Vamos a seguir trabajando porque para nosotros es muy importante seguir atendiendo al pueblo”, dijo Jara Cruz.

Las dotaciones alimentarias con el programa Desayuno de Letritas benefician a 428 estudiantes de nueve escuelas de San Miguel Soyaltepec; con Guisos de mi Pueblo se atiende a 148 personas de tres agencias y con Itacate de mi Corazón a 82 habitantes.

Destaca Salomón Jara mejoramiento de caminos en San Miguel Soyaltepec

Durante esta visita a San Miguel Soyaltepec, el Gobernador Salomón Jara Cruz informó que se trabajará en la construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino Sin Nombre que conecta a esta municipalidad con la comunidad Cerro Benito Juárez de San Pedro Ixcatlán y comprende 5.9 kilómetros.

Así como en la pavimentación del camino Las Margaritas, en el Capulín, perteneciente a San Miguel Soyaltepec.

