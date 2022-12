Benedicto XVI está muy enfermo: Papa Francisco pide orar por él (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de diciembre. El Papa Francisco pidió este miércoles orar por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI, ya que se encuentra “muy enfermo”. El anterior pontífice tiene actualmente 95 años y desde su dimisión, en 2013, vive en Mater Ecclesiae, un monasterio ubicado en la Ciudad del Vaticano.

“Pido una oración especial para el papa Benedicto XVI que en el silencio está sosteniendo la Iglesia y recordar que esta muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en que este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final”, dijo el papa Francisco.

La salud de Joseph Ratzinger, debido a la edad, es muy frágil, pero su mente aún funciona muy bien como ha explicado en varias declaraciones su secretario personal Georg Gänswein. Aunque las declaraciones de hoy del Papa Francisco hicieron pensar en un agravamiento de sus condiciones.

Luego de que el Papa Francisco pidiera orar por la salud de Joseph Ratzinger, El Vaticano confirmó hoy mismo que en las últimas horas se ha agravado el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI “por el avance de la edad”, pero “la situación por el momento sigue bajo control” de los médicos.

“En cuanto a las condiciones de salud del papa emérito, por quien el papa Francisco pidió oración al final de la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se ha producido un agravamiento por el avance de la edad”, informó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

Mientras, del protegido y hermético convento Mater Ecclesiae, en los jardines vaticanos, donde desde 2013 vive apartado Benedicto XVI tras su renuncia, no salió ninguna información sobre su salud o el pronunciamiento durante la audiencia del Papa.

