Bendito sea Dios no somos iguales, responde Calderón a AMLO (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de junio. El expresidente Felipe Calderón respondió a Andrés Manuel López Obrador, quien durante varios días ha respondido ”Yo no soy Felipe Calderón” cuando se le ha acusado de tener un pacto con el narcotráfico.

“En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas”, comentó Calderón sobre la estrategia de seguridad llamada Guerra contra el Narcotráfico.

“La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios”, concluyó el ex mandatario mexicano.

“Yo no soy Felipe Calderón”: AMLO

Durante la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”, Ana Elizabeth García Vilchis desmintió que el presidente López Obrador tuviera un acuerdo con el narcotráfico: “Es absolutamente falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con criminales. Eso sí pasó, pero en tiempos del presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna que, por cierto, está preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico y sus acuerdos con el crimen organizado cuando era secretario de Seguridad Pública”.

Posteriormente, López Obrador señaló:” A ver, porque también Elizabeth lo mencionó, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es de sabios cambiar de opinión y la verdad nos hará libres, la verdad”, concluyó.

Publimetro/Foto:Presidencia de la República / Cuartoscuro

