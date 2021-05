Beatriz Gutiérrez Müller recibe vacuna contra la Covid-19 (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. La escritora e investigadora, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó a través de su cuenta en Instagram, un par de fotografías donde informaba que esta mañana al fin había sido vacunada.

La periodista y también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 a las instalaciones de una escuela primaria ubicada en la colonia Roma en la alcaldía Cuauhtémoc, gracias a que la estrategia nacional de vacunación ya se encuentra administrando la dosis a personas entre 50 a 59 años de edad.

La publicación de Gutiérrez Müller indica incluso que el proceso de vacunación se encuentra muy bien organizado y asegura que sólo le tomó 40 minutos.

«¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida«.