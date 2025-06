Beatriz Gutiérrez Müller genera polémica al decir que a Sheinbaum “no le sobra inteligencia (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de junio. Varios políticos y personajes han felicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños número 63, pero la felicitación que más ha llamado la atención es Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa Andrés Manuel López Obrador.

Desde muy temprano, este jueves la escritora publicó la siguiente felicitación a Sheinbaum, en la que incluyó al expresidente:

“Muchas felicidades a nuestra presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutiérrez. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México”.

Al parecer la escritora tuvo un error de sintaxis, pues su publicación expresa que a Sheinbaum “no le sobra” la inteligencia, lo que se traduce en una falta de.

Usuarios de redes sociales le han hecho notar el error, pero este no ha sido corregido hasta las 2 de la tarde.

Un usuario le comentó y corrigió la publicación de Gutiérrez Müller en Facebook: “¿Cómo está eso de que ‘la inteligencia, que no le sobra’? Le deseo un feliz cumpleaños a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que siga gobernando con ese amor al pueblo de México y con su gran inteligencia. Dios le bendiga”.

Otra usuaria le agregó: “Si quisiera ser un halago debería decir ‘la inteligencia que ya tiene’, ‘la inteligencia que le abunda’, ‘su vasta inteligencia’, etc. etc. Ahora, si no es piropo pues entonces está bien”.

Otras polémicas de Beatriz Gutiérrez Müller

Esta no es la única polémica que ha vivido la escritora recientemente, pues en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, fue criticada por entrar a la casilla a ayudar a votar a su hijo, lo cual está prohibido.

En el marco de la elección judicial, Gutiérrez Müller publicó la foto de AMLO votando en Chiapas y comentó: “AMLO, su legado. Plan C consumado. Adiós a los togados que no respetaron jamás al pueblo mexicano. Ahora, justicia, democracia y transparencia en el Poder Judicial. ¡Día histórico! ¡Por primera vez en el México independiente elegimos a ministros, magistrados y jueces”.

Anteriormente, el periódico ABC de España difundió que Beatriz Gutiérrez Müller estaba buscando la ciudadanía española, lo cual fue criticado por internautas que recordaron que el expresidente AMLO le exigía disculpas a la corona española por los crímenes cometidos en la época de La Conquista.

