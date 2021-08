“Bastaba con una llamada”, responde Batres a alcaldes de oposición en CDMX (15:30 h)

La respuesta se da luego de que la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunciara ser agredida por un policía mientras intentaba entrar saltando vallas al Congreso capitalino que estaba rodeado por un cerco policial.

Limón junto a otros alcaldes de oposición que han integrado la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) buscaban pedir a los diputados que no se homologuen los cuerpos de seguridad de las alcaldías, pues consideran que eso les quita facultades como la de implementar el programa BJ Segura en otras alcaldías.

Batres sostuvo que al estar un numeroso grupo de personas en las inmediaciones del Congreso, era difícil distinguir a los alcaldes electos.

El funcionario señaló que el acto de los alcaldes de la alianza Va por la CDMX, integrada por PAN, PRD y PRI, fue para llamar la atención.

“Insisto que de parte del Gobierno no se buscará la confrontación, ojalá no se busque por parte de otras fuerzas políticas. Yo creo que no hay necesidad de hacer estas cosas para llamar la atención de los medios de comunicación”, afirmó.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los policías involucrados ya han sido identificados y deberán declarar ante la Dirección General de Asuntos Internos.

“Dichos oficiales serán citados a declarar y en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, serán suspendidos de sus funciones.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana no tolerará ningún caso de abuso u omisión policial, y no permitirá actos contrarios al código de ética, ni algún otro que vulnere la integridad y honorabilidad de la Institución”, indicó la SSC en una tarjeta informativa.

Entre la información que hizo circular el gobierno capitalino destaca la solicitud de la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual fue realizada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Patricia Báez Guerrero, quien también es legisladora del PAN, señaló Batres en la conferencia.

“La policía no se encuentra ahí porque se le haya ocurrido a la policía, hubo una solicitud, entendemos que forma parte de las facultades de la Mesa Directiva”, afirmó.