“Basta ya de dividir a México”, le dice Anaya al presidente. Aboga por el reencuentro y la reconciliación (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de junio.

• “El presidente ahora sí perdió la brújula. Su manera de entender la elección es un verdadero disparate, una completa locura”.

• Para el presidente, la delincuencia organizada se portó bien y la clase media se portó mal, por darle la espalda a Morena en la Ciudad de México.

• No es posible que por querer progresar, llame a la clase media “aspiracionista” y “egoísta”, y que compare a las personas en pobreza con “animalitos”.

• “Esto es gravísimo. López Obrador quiere un país con millones de personas viviendo en la pobreza, para que dependan de él para poder comer”.

• “No queremos más división, queremos unidad. Es tiempo de reencuentro y reconciliación. Porque solo unidos, todas y todos juntos, podremos salir adelante”: Ricardo Anaya.

En un nuevo video publicado en sus redes sociales, Ricardo Anaya alude a las declaraciones del presidente después de las elecciones, en las que alaba el comportamiento de la delincuencia organizada y, por el contrario, fustiga la actitud de la clase media, que “es difícil de convencer”, “aspiracionista y egoísta”.

“El presidente ahora sí perdió la brújula. Su manera de entender la elección es un verdadero disparate, una completa locura”, sentencia Anaya, puesto que en sus declaraciones López Obrador “defiende a los criminales y se va con todo en contra de la clase media, porque según él son gente muy difícil de convencer. Y al joven que estudia y sueña con salir adelante, lo llamó aspiracionista y egoísta”.

Para Anaya “la cultura del esfuerzo, soñar, luchar por salir adelante es algo bueno, algo positivo”. Reprobar eso equivale a querer ser un país “de conformistas”, “agachado y sumiso”, en el que en vez de impulsar a los jóvenes, “se fomenta la dependencia”.

“Esto es gravísimo. López Obrador quiere un país con millones de personas viviendo en la pobreza, para que dependan de él para poder comer”, apunta Anaya, y recuerda que en una ocasión anterior, el presidente comparó a las personas en pobreza con mascotas, con “animalitos” a los que hay que alimentar.

“No, presidente, los jóvenes que hoy viven en pobreza no quieren que usted los trate como mascotas: quieren estudiar, quieren oportunidades, quieren progresar, y sí, quieren salir adelante”, recalca Anaya.

Y agrega: “la mayoría sí queremos una transformación, necesitamos una transformación, pero no esta transformación. Basta ya de dividir a México. Este no es el país de ricos contra pobres. O el de la clase media aspiracionista y egoísta. No queremos más división, queremos unidad”.

El video finaliza precisamente con un llamado a la unidad: “Es tiempo de reencuentro y reconciliación. Porque solo unidos, todas y todos juntos, podremos salir adelante”.

