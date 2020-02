Basta de opacidad en el gasto público, demandan legisladores (20:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 6 de febrero. Las comunidades que construyen caminos rurales con el programa impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, son un ejemplo a seguir sobre el manejo transparente del dinero, por lo que el gobierno del estado no debe ser la excepción, apuntó el diputado Othón Cuevas Cordova durante la instalación de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado.

Si damos un manejo transparente y una estricta vigilancia emulando a nuestros pueblos indígenas, se habrá dado un gran paso para hacer un uso eficiente del dinero público, en el tiempo que resta de esta administración, abundó el representante popular.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado, Griselda Sosa Vásquez enfatizó que la aprobación de la contratación de la deuda por 3 mil 500 millones de pesos y el refinanciamiento de la deuda de largo plazo por 13 mil 500 millones de pesos, implica una mayor vigilancia con la posibilidad de construir un nuevo marco jurídico que ayude a transparentar la aplicación del erario estatal.

En su oportunidad, el diputado César Morales Niño, indicó que hasta el momento la deuda pública no ha sido aclarada de manera suficiente. Ha sido utilizada –dijo- en la reconstrucción de escuelas que aún no han sido concluidas. Demandó conocer avance en asignación de obras etiquetadas para este financiamiento. “Es necesario el cambio de formas en el uso del dinero público. No queremos más obras a sobreprecio, hay que dar certeza a la población sobre el uso del dinero”.

De su lado, la legisladora Yarith Tannos Cruz comprometió su esfuerzo como integrante de la comisión de Vigilancia para realizar trabajo en equipo y consolidar una disciplina financiera en la entidad.

El presidente municipal de Ixtlán de Juárez, Luis Pacheco Rodríguez, comentó sobre la aplicación de los recursos contratados en la deuda pública: “Sabemos que la deuda fue criticada, pero las demandas son muchas; ahora podemos caminar despacio, pero con pie firme”.

El edil detalló que este municipio está integrado por 12 agencias, seis de policía y seis municipales; en el sector Rincón Bajo. Recordó que tienen tres agencias olvidadas en cuestión de caminos y salud. Por ejemplo. el tramo carretero de La Josefina- La Palma, pero hay otras agencias que requieren mayor atención.

En la instalación de la representación de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado, estuvieron presentes las diputadas integrantes de la misma, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Griselda Sosa Vásquez, Yarith Tannos Cruz, y los diputados Othón Cuevas Córdova, y Cesar Morales Niño, además de las legisladoras Leticia Socorro Collado Soto, Arcelia López Hernández y el diputado Pável Meléndez Cruz.

Por el gobierno de estado, estuvieron presentes el secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Tello, el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, el director de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Fernández Ramírez, así como representantes de la Secretaría de las Infraestructuras, Caminos y Aeropistas de Oaxaca. Mientras que por la iniciativa privada estuvo presente, Felipe Palacios Sibaja presidente en Oaxaca de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), entre otros.

Compartir