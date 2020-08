Barbosa asegura que Morena perdió la oportunidad de consolidarse como partido en el poder (15:15 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. A través de un video circulado en la cuenta de twitter @jorgegavino, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señala que ante la marginalidad política el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), agrupación política que lo llevó al poder, Morena perdió la oportunidad de consolidarse para ser partido político en el poder.

Tanto a nivel local como a nivel federal, “No tiene presencia política Morena en Puebla, no lo tiene, no opina no influye, es increíble que sea así, ante la marginalidad política”, manifestó.

En el video de 44 segundos de grabación de duración, el Mandatario poblano expresó que no es posible que sea así, un partido político en el poder que se dedique a combatir toda forma de organización.

Ante la marginalidad política, #Morena como partido político perdió la oportunidad de consolidarse para ser partido en el poder, no tiene presencia política local ni federal, señaló el gobernador @MBarbosaMX pic.twitter.com/SUM5k92wTC — ADN Sureste (@adn_sureste) August 22, 2020

