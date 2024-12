Bancos no abrirán este 12 de diciembre (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de diciembre. El 12 de diciembre es una fecha muy importante para el grueso de la población en México. De acuerdo a una encuesta hecha por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2020, el 78 por ciento de la población mexicana profesa la religión católica.

En este sentido, la fecha toma más relevancia, pues se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una fecha en la que llegan millones de peregrinos a la Basílica del Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, limitando también con el Estado de México.

Aunque en muchas empresas se les otorgue el día de descanso completo o medio día de descanso, no es necesariamente un día de descanso obligatorio, al menos no está marcado así en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Pero, si no es así, ¿entonces por qué no abrirán los bancos en México?

¿Por qué no abrirán los bancos el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre, además de ser el Día de la Virgen de Guadalupe, también se celebra en México el Día del Banquero, por lo que los bancos no abrirán en nuestro país.

El Día del Empleado Bancario es una fecha en la que los bancos no ofrecen servicios, a excepción de Banco Azteca, que abre sus puertas los 365 días del año.

Consejos para cuando los bancos no abren

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, Condusef, indica a través de su página establecida en el Gobierno de México, algunos consejos para cuando los bancos permanezcan cerrados, como sucederá este 12 de diciembre:

Prevé la situación y realiza tus pendientes bancarios con anticipación.

Los bancos localizados dentro de las plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, pero toma en cuenta que podrían estar saturados.

Otra opción para realizar tus transacciones es hacer uso de los multicajeros o practicajas, los corresponsales bancarios, la banca móvil y en línea, los cuales deberán funcionar con normalidad en todas las instituciones bancarias.

