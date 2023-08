Banco de medicamentos ni funcional ni viable, dicen laboratorios farmacéuticos (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de agosto. Lejos de valorar positivamente la propuesta de creación un almacén de medicinas en la Ciudad de México que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, diversas asociaciones de farmacéuticos cuestionaron los contras que este proyecto tendría para arrancar y su viabilidad a largo plazo para atender el desabasto.

De acuerdo con Miriam Moreno en el programa de Ciro Gómez Leyva Por La Mañana, la Asociación Farmacéutica Mexicana A.C. concluyó que esta propuesta no es viable, ya que no hay ningún caso de éxito en el mundo, por la complejidad en la distribución y conservación.

“Esto que propone el presidente no existe en ningún lugar del mundo, no existe porque ni es viable no es funcional porque no sirve para atacar el desabasto, el desabasto se soluciona con planeación y distrubución”, se comentó.

Entre las consideraciones que la asociación realizó a la propuesta presidencial están:

Explicar el acopio “en cantidades razonables” de medicamentos.

De acuerdo con los laboratorios farmacéuticos así como organizaciones de apoyo a enfermos de diversas causas como cáncer, en México no existen censos que permitan conocer a detalle cuántas personas sufren padecimientos crónicos y por ende con qué frecuencia el sector salud debería renovar su parque de medicamentos.

Disponibilidad de medicamentos por temporada

La comunicadora explicó que de acuerdo con los famacéuticos, los medicamentos se compran dependiendo la estación. Por ejemplo, durante el verano hay una proliferación de enfermedades gastrointestinales por lo que hay una mayor demanda de tratamientos contra la diarrea o infecciones estomacales; en inverno, aumentan las infecciones respiratorias y se necesitan mayores medicamentos para tratar virus respiratorios así como un flujo constante de tratamientos para enfermedades crónicas.

De igual forma, surgieron cuestionamientos sobre las capacidades que tendría este almacén así como de su inventario además de las características de una eventual licitación y qué funcionario público se quedaría a cargo de su diseño a poco más de un año de que concluya la actual administración.

El banco de medicamentos de AMLO

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que propondrá la creación de un banco de reserva de medicamentos en la Ciudad de México para darle atención al tema del desabasto y, además, tener ahí “todas las medicinas del mundo”.

“Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables para que cuando falte en un hospital (haya) un banco de reserva de medicamentos, ¡lo vamos a hacer!”, dijo.

