Banamex tiene nuevo dueño y es mexicano: quién compró este banco (20:00 h)

Oaxaca de Juárez,24 de septiembre. El Banco Nacional de México (Banamex) tiene un nuevo dueño y es mexicano. El empresario Fernando Chico Pardo compró 25% de las acciones de la emblemática institución financiera a Citigroup (Citi).

Citi informó que “una compañía propiedad de Chico Pardo y su familia cercana”, acordó comprar 520 millones de acciones ordinarias de Banamex, valuadas en 42 mil millones de pesos o 2.3 billones de dólares.

A través de un comunicado oficial, fechado en la ciudad de Nueva York, señaló que la transacción “ aún está sujeta a las autorizaciones regulatorias en México y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026”.

Trascendió que la compra de acciones –a través de Fernando Chico Pardo– cuenta con el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien habría sido notificada de la operación desde el martes de esta semana.

De acuerdo con a información oficial, la venta del 75% restante de las acciones de Banamex, está sujeta a la propuesta original: una oferta pública inicial (OPI), a través de la Bolsa de Valores.

“La desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y cualquier decisión sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de las autorizaciones regulatorias”, apuntó Citi.

Fernando Chico, nuevo presidente de Banamex

Citigroup confirmó que, al cierre de la operación de compraventa de acciones, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

Mientras que Ignacio Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México y Manuel Romo continuará como director general de la misma institución financiera.

La directora general de Citi, Jane Fraser, destacó que “la inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex.

“Es también un reflejo de la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo con Fernando, mientras seguimos trabajando para la salida a bolsa planificada y maximizamos el valor de esta icónica institución para nuestros accionistas, dijo Fraser.

Impacto de Chico Pardo en Banamex

Por su parte, el nuevo propietario de 25% de las acciones de Banamex, Fernando Chico Pardo, señalo que la operación simboliza su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México, con plena confianza en sus oportunidades presentes y futuras, así como en el potencial de su gente.

“Creemos firmemente que Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México, las empresas y familias mexicanas.

“Estamos profundamente comprometidos en dar continuidad y renovar los programas sociales y culturales que distinguen a Banamex, y que han abierto a millones de mexicanos el acceso a un patrimonio artístico.

“Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”, dijo Chico Pardo.

