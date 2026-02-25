Balazos cerca de escuela desatan pánico en San Blas Atempa; padres corren por sus hijos (11:09 h)

Edwin Meneses

San Blas Atempa, Oax. 25 de febrero. Momentos de pánico y una fuerte movilización policiaca se registraron la mañana de este miércoles en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) Plantel 60, luego del reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego cerca de la institución educativa.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones se escucharon a escasa distancia del plantel, lo que provocó alarma entre estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes activaron protocolos de seguridad mientras padres de familia acudían de inmediato para resguardar a sus hijos.

Ante la situación, la dirección escolar determinó suspender las clases como medida preventiva, generando momentos de confusión y congestión vehicular en los accesos a la institución debido a la llegada masiva de familiares preocupados por la seguridad de los jóvenes.

En respuesta, corporaciones policiacas estatales, municipales y elementos militares desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad, restablecer la calma y realizar recorridos para ubicar a los presuntos responsables de las detonaciones.

Cabe señalar que estos hechos provocaron mayor temor entre padres de familia y vecinos, quienes aún se mantienen sensibles tras los recientes acontecimientos violentos registrados el pasado domingo en esta región del Istmo, situación que mantiene en alerta a la población.

