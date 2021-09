“Bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”: Inés Gómez Mont (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Inés Gómez Mont aseguró que no pertenece al crimen organizado y destacó que jamás ha recibido dinero de contratos públicos y que nunca ha visto ni tenido 3 mil millones de pesos.

A través de Instagram, la conductora dijo que sin ninguna justificación se le coloca en el mismo nivel que un narcotraficante.

He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.

En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia.

Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado.

Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoriades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso.

A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño.

A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza.

Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia.

Gracias.

Investigaciones apuntan a que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, estarían implicados en el desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga.

El desvío millonario se realizó bajo la adquisición de contratos para equipar diversos penales federales.

Se presume que Gómez Mont y Álvarez Puga se encuentran en Estados Unidos en un intento por evadir la prisión preventiva que se les impondría en caso de ser detenidos.

Los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos.

En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.

El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.

En 2016, la presentadora fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.

De ser encontrada culpable, Gómez Mont, quien tiene 7 hijos, podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión.

