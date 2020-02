Ayuntamiento capitalino engalana plaza pública con “Tributo a The Beatles” (20:30 h)

En la explanada del Mercado IV Centenario, la directora de Desarrollo Humano, Sally Martínez Rasgado, subrayó que es fundamental para la administración del Presidente Municipal, Oswaldo García Jarquín, impulsar actividades culturales de sano esparcimiento y convivencia social y familiar que promuevan el rescate y reactivación de los espacios públicos de la Verde Antequera.

Ante más de 400 asistentes, la funcionaria pública municipal dijo que este concierto recrea el brindado por el cuarteto de Liverpool en 1969, en la azotea de la corporación Apple Corps, el estudio de grabación de la banda en Londres. Con la presencia de seguidores de The Beatles, la plazuela se inundó de alegría con los aplausos y las voces que corearon las canciones legendarias.

Martínez Rasgado señaló además que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de conciertos gratuitos en diferentes puntos de la ciudad, está comprometido con la apertura de espacios que permitan mostrar la calidad del talento oaxaqueño y de las expresiones artísticas y la riqueza cultural de los capitalinos.

Por su parte, el integrante del grupo “Yesterday Oaxaca”, Ángel Carreño, agradeció las facilidades brindadas por el Ayuntamiento de la ciudad, así como a la titular de Desarrollo Humano, Sally Martínez Rasgado, destacando que, gracias a su apoyo, fue posible la realización del concierto tributo a está destacada banda inglesa, que además fue una oportunidad para conmemorar el décimo aniversario de la agrupación oaxaqueña.

Con melodías como Let it be, Hey Jude, Get Back, Revolution y Don´t let me Down, entre otras, las y los asistentes se regocijaron con la presentación musical, y tuvieron la oportunidad de disfrutar y recordar el gran éxito de la agrupación británica, considerada y reconocida como la banda más importante de la década de 1960.

Finalmente, entre aplausos y vitorees, la asistente del concierto, Patricia Valle, expresó que “es maravilloso que el Gobierno Municipal le brinde la oportunidad a la ciudadanía de poder disfrutar este tipo de eventos de forma gratuita, es muy bonito poder recordar a través de estas melodías nuestra juventud”.