Ayunar puede ayudarte a vivir más tiempo: estudio (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de diciembre. Luego de analizar los efectos de un ayuno intermitente de 16 a 18 horas en animales y algunas personas, especialistas encontraron que este método podría mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

Además de ayudar en la pérdida de peso peso, los ayunos podrían mejorar la salud al reducir la presión arterial y aumentar la longevidad de nuestro organismo.

Los estudios fueron publicados en The New England Journal of Medicine y en este se explicó, a forma de guía, los beneficios que tiene prescribir el ayuno como método de prevención o tratamiento para la obesidad, el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiacas.

¿Cómo funciona el ayuno?

De acuerdo al profesor en Neurociencia de la Universidad Johns Hopkins, Mark Mattson, el ayuno varía en dos tipos:

El de alimentación diaria con restricción de tiempo, donde se come de 6 a 8 horas al día y se ayunan de 16 a 18, y el ayuno intermitente, el cual maneja dos ayunos a la semana limitando un día la ingesta a 500 calorías.

Ambos tipos provocan un cambio metabólico en el organismo y hacen que las células pongan en marcha sus reservas de combustible eliminando la grasa acumulada en el cuerpo.

¿Qué beneficios tiene?

Más allá de la clara reducción de peso corporal, el ayuno puede beneficiar nuestro organismo al volver más sano su corazón y generar una mejor cognición.

También surge una resistencia a la insulina que estabiliza los niveles de azúcar en la sangre y se mejora la resistencia al estrés al optimizar la función cerebral y la neuroplasticidad.

Las recomendaciones

Pese a la perspectiva optimista de los estudios, los investigadores recomiendan hacer el ayuno bajo un asesoramiento médico, pues según Mattson “existe el peligro de caer en hábitos alimenticios poco saludables en días sin ayuno”.

Información de CNN/Vía:https://noticieros.televisa.com/

