Ayuda a Emiliano, un pequeño de 5 años que necesita donadores (18:00 h)

2026/03/23  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Emiliano tiene 5 años de edad y necesita de tu ayuda.

Sus padres no cuentan con recursos económicos. El pequeño necesita donadores de sangre urgentes tipo A negativo para continuar con su tratamiento.

El niño se encuentra internado en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña.

Para apoyar: llama al 961 102 2018 o acude al Hospital Civil.

vía @nvinoticiasoax

 

