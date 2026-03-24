Ayuda a Emiliano, un pequeño de 5 años que necesita donadores (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Emiliano tiene 5 años de edad y necesita de tu ayuda.
Sus padres no cuentan con recursos económicos. El pequeño necesita donadores de sangre urgentes tipo A negativo para continuar con su tratamiento.
El niño se encuentra internado en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña.
Para apoyar: llama al 961 102 2018 o acude al Hospital Civil.
vía @nvinoticiasoax
