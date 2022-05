Avioneta se estrella e incendia en un puente de Miami | VIDEO (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de mayo. Una avioneta se estrelló este sábado sobre uno de los puentes de acceso a Miami-Beach, en Florida (EE.UU.), impactando uno de los automóviles que circulaban, con el saldo preliminar de dos personas hospitalizadas, informaron medios locales. Producto del impacto, la avioneta de un solo motor se incendió dejando una columna de humo negro. Imágenes transmitidas en el portal de la televisión local NBC6 muestran al aparato envuelto en llamas mientras una decena de conductores que transitaban por la zona bajaban de sus autos visiblemente asustados.

Uno de los automóviles fue impactado por la avioneta y se puede observar toda su parte delantera destruida. Personal del cuerpo de Bomberos del condado Miami-Dade arribó a la escena cerca de la avenida Collins, una de las más importantes de Miami Beach.

Sucedió en un puente muy importante

El incidente ocurrió en Haulover Inlet Bridge, uno de los puentes que comunican tierra firme con la isla de Miami Beach, señaló NBC6. Las dos víctimas preliminares del accidente fueron transportadas al Ryder Trauma Center con quemaduras, añade el medio. Por el momento las autoridades no han suministrado información sobre el accidente y no se conoce cuántos ocupantes llevaba la nave ni en qué estado se encuentran.

