Avioneta se estrella contra edificio y deja dos muertos en New Hampshire, Estados Unidos (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. Una avioneta monomotor Beechcraft Sierra, se estrelló alrededor de las 18:55 horas locales del viernes contra un pequeño edificio residencial de apartamentos cerca del aeropuerto Dillant/Hopkins en el estado de New Hampshire, situado en el noreste de Estados Unidos, lo que dejó como saldo la muerte de dos personas que iban a bordo, dijeron funcionarios locales.

Moments after the plane crashed into a building in Keene, NH #WCVB pic.twitter.com/y2FAfQtScT

El alcalde de Keene, George Hansel, dijo este sábado 22 de octubre que dos personas a bordo del avión murieron, pero no dio más detalles, informó NBC.

“Si bien nadie dentro del edificio no hubo heridos en el edificio multifamiliar. Desafortunadamente, los que estaban en la avioneta fallecieron”, dijeron las autoridades de Keene en Facebook la noche del viernes.

Firefighters are extinguishing flames in a damaged building after a reported plane crash in New Hampshire. https://t.co/kSQx7CukPU pic.twitter.com/rcsttnCSW2

— WCVB-TV Boston (@WCVB) October 21, 2022