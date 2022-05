Avión del Gobierno de Oaxaca ha sido utilizado como taxi particular de Alejandro Murat (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de mayo. Desde junio de 2021, el avión propiedad del gobierno de Oaxaca ha completado 255 vuelos, principalmente con destino a Toluca, en el Estado de México, entidad de nacimiento del actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.

De acuerdo con propietarios privados de aeronaves similares, el costo de mantener un avión del año y modelo igual al del gobierno de Oaxaca, que usa Alejandro Murat para sus salidas habituales, considerando únicamente 300 horas de vuelo efectivo, que son las que en un año utilizó el gobernador para sus viajes, asciende a poco más de 12 millones 749 mil pesos.

En cuanto a la renta de la aeronave, de acuerdo con la información recabada de los propietarios de aviones similares, entrevistados por EMEEQUIS, ronda en alrededor de los 5 mil 360 dólares más impuestos y derechos, por cada uno de los 255 vuelos que la nave realizó entre junio de 2021 y mayo de 2022.

Es decir, si los 255 vuelos que el gobernador realizó, no resultan indispensables para su gestión, o bien fueron para uso particular, el mandatario estatal tendría que reintegrar a los oaxaqueños un poco más de 27 millones de pesos por el uso que le da para él y su familia, resultado de convertir a pesos mexicanos los 5 mil 360 dólares americanos.

Tabla de gastos por 300 horas de vuelo.

El avión oaxaqueño tiene la matrícula XC-BJG, iniciales en honor al prócer nacido en aquel estado: Benito Juárez García, quien, por cierto abogaba por la “justa medianía”, idea que retomaría el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En total, de los 255 viajes del XC-BJG, 162 han cubierto la ruta de Oaxaca a Toluca y de regreso, 87 veces volaron de Oaxaca a Toluca y 75 veces de Toluca a Oaxaca. Desde Toluca, el avión oficial ha volado también a Huatulco, Cancún, Acapulco, Mérida, Monterrey y Veracruz.

Desde diferentes orígenes, el avión oficial voló 14 veces a Puerto Escondido, cuatro a Acapulco, dos a Cancún, seis a Huatulco, seis al Puerto de Veracruz y dos veces a Villahermosa, este último destino el 16 de diciembre de 2021, para reunirse con el presidente junto con todos los demás gobernadores. El más reciente es del pasado sábado 14 de mayo de 2022.

LA AERONAVE

La aeronave del pueblo de Oaxaca es un avión Hawker Beechcraft 400XP; es una nave de dos turbinas modelo 2004 con capacidad para ocho pasajeros. En la iniciativa privada, este tipo de avión se usa principalmente para el transporte de ejecutivos. Tiene una autonomía de vuelo de cerca de los 3 mil kilómetros y vuela con una velocidad de crucero de poco más de 530 kilómetros por hora.

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, ha utilizado este avión para uso personal, desde y hacia Toluca principalmente, en el estado de donde es originario, y donde prácticamente ha llevado a cabo toda su vida.

Es un avión Hawker Beechcraft 400XP con dos turbinas modelo 2004 con capacidad para ocho pasajeros. Foto: Juan Carlos Álvarez.

En 2016, cuando su padre, el exgobernador José Murat cabildeaba con quienes toman las decisiones en el PRI para que su hijo fuera designado candidato al gobierno del estado, la oposición dentro de su mismo instituto señaló que el junior no cumplía con el requisito de haber nacido en Oaxaca, y tampoco que pudiera acreditar que llevaba más de cinco años viviendo ininterrumpidamente en el estado de Benito Juárez García.

El hoy gobernador se desempeñaba como titular de la notaría pública número 175 con sede en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Los malabares que en su momento su padre, José Murat, tuvo que hacer para que el heredero de su carrera política pudiera ser nominado como candidato en un estado donde no nació, ni tampoco residió, culminaron con el as bajo la manga que la Constitución del estado oaxaqueño le proporcionó en su artículo 23, el cual reconoce como oaxaqueños a quienes sean hijos de padre o madre de esa entidad, aunque se hicieron de la vista gorda con el precepto de que además de esta condición, debía tenerse una residencia efectiva de cinco años en el estado, aspecto que Alejandro Murat no cumplió, y al parecer hasta el momento sigue sin cumplir.

Emeequis buscó sin éxito a Francisco Vallejo Gil, vocero del gobierno oaxaqueño, así como a dos de sus colaboradores, para sus comentarios al respecto del uso intensivo del XC-BJG para servir como taxi aéreo entre el Estado de México y Oaxaca, así como su utilización en fines de semana hacia destinos turísticos, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

https://m-x.com.mx/investigaciones/el-avion-oficial-de-oaxaca-taxi-aereo-del-gobernador-alejandro-murat

