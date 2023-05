Avión de Aeroméxico aterriza de emergencia en Oaxaca por una falla mecánica (10:10 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 4 de mayo. Tremendo susto se llevaron los pasajeros de Aeroméxico cuando por una falla mecánica la nave se fue a pique y las mascarillas salieron de su compartimiento.

Una aeronave de Aeroméxico Connect AM 2547 que cubría la ruta de Puerto Escondido y la Ciudad de México tuvo una falla en la cabina de presurización por lo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca poco después de las ocho de la noche de ayer 3 de mayo.

El usuario de Twitter @Juanpmvi contó entre risas de nerviosismo y aún con la adrenalina “Me acaba de suceder algo muy cagado, a mí siempre me suceden cosas cagadas en mi vida, pero esta sí ya fue mucho, iba yo regresando de Puerto Escondido a la Ciudad de México para agarrar un vuelo de conexión, we… se despresurizó a la ver… el avión iba en picado y se bajan las mascarillas, todo el pedo, no mms we… me puse blanco del pinche susto”.

Luego de aterrizar de emergencia en la Ciudad de Oaxaca, contó que la línea aérea no había hecho nada con respecto a la situación, “Y ahorita estoy aquí pinche atorado y aeroméxico obviamente no ha hecho nada absolutamente por nosotros, haber que va ser de nuestro destino”, expresa aún entre nervios.

“No mmn, we… estuvo gachón, manden un bolillo pál susto o algo, pero estamos bien, estamos bien, es lo bueno ahorita ya se no pasa el susto, pero estuvo muy cabrón este pedo, ahí nos vemos mañana haber que chingados, ahí nos vemos en Monterrey, adiós”, se despide entre risas el usuario.

En uno de los comentarios en Twitter un usuario manifiesta que el vuelo salió retrasado por un problema en la válvula de despresurización, “SI FUE EMERGENCIA. Se retrasó el vuelo para según “arreglar” el problema en la válvula de despresurización y ese fue el motivo del aterrizaje forzado. Agradezco al piloto por su preparación, pero fue una NEGLIGENCIA del equipo de mantenimiento”.

El vuelo llevaba a bordo a 78 pasajeros, la línea aérea no ha emitido ningún comunicado al respecto sobre las causas del incidente en el vuelo, aunque de manera extraoficial se dio a conocer que el motivo habría sido por una falla en la cabina de despresurización.

Más tarde, el mismo usuario @Juanpmvi comentó que otra aeronave llegó a rescatarlo para continuar su destino a la Ciudad de México.

Entre risas de nerviosismo un usuario de @aeromexico contó a través de su Twitter su experiencia en el vuelo Puerto Escondido-CDMEX, por una falla, la nave se fuera a pique, “estuvo gachón eh, manden un bolillo pál susto, pero estamos bien, estuvo muy cabrón este pe…", señaló. pic.twitter.com/nFdk5sXIj0 — ADN Sureste (@adn_sureste) May 4, 2023

