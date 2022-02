Avilés es ya el candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca (21:25 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. La convención de delegadas y delegados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca, declaró a Alejandro Avilés Álvarez como candidato del PRI a la gubernatura.

Acompañados por el dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la presidenta de la Comisión de Procesos Internos del PRI, Mariana Nassar Piñeyro, entregó la constancia que lo acredita como el candidato oficial del PRI.

Frente a cientos de priístas provenientes de las 8 regiones de la entidad, que llegaron al auditorio Guelaguetza a mostrar su apoyo y respaldo a Avilés Álvarez, el candidato recibió su constancia apoyado por todo el priísmo oaxaqueño.

Luego de recibir su constancia, Alejandro Moreno le tomó la protesta para desempeñar el cargo de candidato para el que fue postulado por lo que se comprometió apegarse a los principios y estatutos de su partido.

Alejandro Avilés Álvarez, narró tres historias distintas que le ocurrieron mientras realizó su precampaña en las regiones, en donde dijo, destacados priístas le mostraron su respaldo total como candidato, al asegurarles que sabían que él venía del pueblo.

Dijo que estaba muy orgullo de su origen, de haber llegado de Cosolapa a la edad de 15 años para estudiar con pocos recursos en la Preparatoria Número 1.

“Cuando caminaba hacia la Preparatoria siempre veía un letrero del PRI, ahí supe que mi destino sería este partido, aquí crecí con ustedes, desde mi primer trabajo como coordinador, que me llevó a no estar en el nacimiento de mi hija, quien después me escribió una carta diciéndome que estaba muy orgullosa de mi”, recordó.

Negó que el gobernador haya ya entregado Oaxaca, al afirmar que Alejandro Murat lo único que ha entregado han sido carreteras, escuelas y universidades, además de proyectos y megaproyectos, así como seguridad para todos los oaxaqueños.

Manifestó que una señora priísta en uno de sus recorridos le preguntó el porqué le decían triple AAA, que si era porque era luchador, a lo que él le respondió que si, que era un luchador.

“Soy triple AAA porque soy un luchador que dará la batalla en las elecciones, a partir de ahora nos vamos a poner la camiseta de triple AAA para ir por la victoria”, añadió.

Por su parte, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, cuestionó a la militancia que si querían un experimento o un Oaxaca que sea destruido, sin gobernabilidad ni desarrollo.

“Hoy estamos aquí unidos por el corazón, porque eso es lo que distingue a los priistas, hoy una vez más necesitamos a un campeón, y ese campeón ha venido a decir lo que lo define, Alejandro Avilés es un luchador, él es quien mantendrá la ruta que hemos construido juntos”.

Aseguró que los priístas han demostrado que están unidos y defenderán está tierra, por lo que ganarán la gubernatura de Oaxaca.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, destacó que en este evento estaban reunidos toda la esencia y base del priísmo oaxaqueño, por lo que el próximo 5 de junio definirán el futuro de las familias oaxaqueñas.

“Aquí está el priísmo de Oaxaca digno y sólido, desde este auditorio les decimos que vamos a ganar, porque somos mujeres y hombres comprometidos, y formamos parte de un gobierno que ha colocado a Oaxaca a nivel nacional”.

Afirmó que hoy todo el priísmo estaba orgulloso de tener a un gobernador de resultados y comprometido con el desarrollo, inversión y oportunidades para los jóvenes, por eso era tiempo de decidir la ruta que se quería para esta entidad ante el próximo proceso electoral.

“Con Alejandro Avilés Álvarez vamos a ganar la gubernatura de Oaxaca, por eso hoy todos los que estamos aquí tenemos que ser promotores del partido y demostrar de qué estamos hechos los priístas, ya que los otros candidatos de enfrente no tienen la capacidad ni el conocimiento, porque cuando han tenido la oportunidad no han dado resultados”, concluyó.

