Avanzan elecciones municipales de sistema normativo indígena (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de diciembre. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) calificó diversas elecciones municipales de sistema normativo indígena.

Se validaron las elecciones de Asunción Cacalotepec, San Bartolo Soyaltepec, San Francisco Jaltepetongo, San Juan Chilateca, San Juan Lajarcia, San Mateo Piñas y San Miguel el Grande.

Asimismo, validaron las de San Miguel Suchixtepec, San Pedro Totolapam, San Sebastian Nicananduta, Santa Cruz Mixtepec, Santa María Camotlán, Santa María Yosoyua y Santa María Zaniza.

Además de San Pablo Etla, Santo Domingo de Morelos, San Bartolomé Yucuañe, San Francisco Tlapancingo, San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Quiotepec, San Lorenzo Cuaunecuitita y San Sebastián Tecomaxtlahuaca.

También válidas de los municipios de Santa Catarina Zapoquila, Santa Cruz Tacahua, Santa María Papalo, Santiago Tilantongo, San Bartolo Coyotepec, Santiago Ixcuintepec, Santos Reyes Yucuna, Yutundiche de Guerrero.

A su vez las de, San Dionisio Ocotepec, San Juan Lachigalla, Santa Ana Tlapacoyan, San Felipe Tejalapam, San Simón Zahuatlán, Nejapa de Madero, Santiago Amoltepec, Santiago Astata y Santiago Matatlán.

Respecto a los municipios de San Bernardo Mixtepec y Santa Ana Tavela sus elecciones se calificaron como parcialmente válidas.

Por otra parte, el Consejo General calificó como no válida la elección ordinaria del municipio de San Nicolás al determinar que no existen certeza ni seguridad jurídica de los actos en las actas de asambleas generales comunitarias y por tanto no se cumplió con las disposiciones legales, constitucionales y convencionales del ordenamiento jurídico mexicano.

