Avanzan con éxito programas de obras públicas en agencias y colonias de la capital (11:00 h)

Oaxaca de Juárez,20 de agosto. En un recorrido conjunto, el presidente municipal Ray Chagoya, y el secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Carlos Facundo Alcocer, supervisaron diversas obras de infraestructura en la capital, para verificar su avance y operatividad.

En la avenida Tecnológico, al constatar el inicio del bacheo en esta vialidad que conduce a la avenida Monte Albán, el presidente municipal destacó que, gracias al programa Tache al Bache, más de 19 kilómetros han sido reencarpetados en toda la ciudad, y se han logrado atender más de 1,400 baches, mejorando las vialidades en beneficio de conductores y peatones.

Posteriormente, al supervisar la pavimentación de la calle Genaro Vásquez, ubicada en la colonia La Joya de Pueblo Nuevo, Ray Chagoya informó que esta obra no sólo consolidará una vialidad esencial como ruta alterna entre el Monumento a Juárez y Hacienda Blanca, sino que también funcionará como vía de desfogue vehicular durante las obras del Distribuidor Vial de Viguera.

Al continuar con el recorrido, Ray Chagoya verificó el rastreo de la calle Huajuapan, en la colonia Estado de Oaxaca, en San Martín Mexicapam. En este punto, dio a conocer a vecinas y vecinos que se ha realizado el rastreo de calles en 11 agencias, abarcando un total de 180 vialidades y más de 34 kilómetros de intervención.

En la avenida Ferrocarril, en la colonia Santa Anita de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Ray Chagoya presentó el programa Destape al Drenaje, mediante el cual se busca restablecer el drenaje sanitario y pluvial en diversas colonias y agencias. Hasta el momento, dijo, se han logrado cubrir 13 agencias y 92 colonias, con la intervención de 681 pozos de visita y más de 26 mil metros lineales, incluyendo trabajos en 10 mercados públicos, lo que es fundamental para mejorar la infraestructura de la ciudad.

Finalmente, el recorrido concluyó con la supervisión de la rehabilitación del canal pluvial en el andador Huerto Los Ciruelos, ubicado en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas, para asegurar la protección y bienestar de las y los vecinos de la zona, y con ello evitar inundaciones.

Las acciones realizadas por el gobierno capitalino representan un paso hacia la mejora de la infraestructura urbana, para mantener una ciudad limpia y ordenada.

