Avanza solicitud del gobierno de México para extraditar a Andrés Roemer (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirma que, en la madrugada del jueves 28 de marzo, el Gobierno de México, a través de la Embajada de México en Israel, fue oficialmente notificado de que el Tribunal Regional de Jerusalén ha fallado a favor de la solicitud de extradición de Andrés Roemer Slomianski presentada por México.

No obstante, el proceso aún no ha concluido, dado que el individuo sujeto a extradición dispone de un plazo de 30 días para ejercer su derecho de apelación ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de Israel. Aun así, esta decisión representa un paso alentador, aunque

no definitivo, en el camino hacia la confirmación de la resolución judicial.

Comunicado

