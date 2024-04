Avanza el atraco a trabajadores: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril. Avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa para consumar el atraco del siglo. 40 mil millones de pesos que son de trabajadores de más de 70 años que no han reclamado su dinero en las Afores.

Serán confiscados por la 4T para dizque llevarlo al “Fondo de Pensiones del Bienestar”, con la complicidad de legisladores de Morena, PT y PVEM.

No se trata de recursos públicos. Es dinero privado. Cada cuenta tiene un nombre, una dirección donde la Afore manda el estado de cuenta.

¿Por qué antes de expropiarlas no se busca a los titulares o a sus familiares que muy probablemente necesiten el dinero? El trabajador pudo haber muerto o no se ha retirado y por eso no lo ha reclamado.

El Fondo de Bienestar beneficiaría a 45 millones de trabajadores, según el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, autor de la iniciativa.

Sería alimentado también con las “ganancias” (¿?) del AIFA, Mexicana de Aviación y el Tren Maya. Pero también con recursos incautados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el Aeropuerto de Tulum.

Un engaño de principio a fin.

La premura del proceso legislativo me lleva a sospechar que, como dice Enrique de la Madrid en su cuenta de X, las finanzas de la 4T están “agonizando.“

“Gastaron a lo tonto en obras faraónicas que no sirven y en eso se acabaron los ahorros, desmantelaron el gobierno, se endeudaron y ahora van por el dinero de los trabajadores”, escribió de la Madrid.

***

Ya se había tardado el presidente en salir en defensa de Arturo Zaldívar, su subordinado desde que el ministro en retiro presidió la Corte. En la mañanera de ayer dijo que se trató de “una especie de venganza”, contra su protegido.

“Hay un debate en contra de exministro Zaldívar. A diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima, y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza”, remató AMLO.

No podía ser de otra forma. El mandatario apoyó la abortada reelección por dos años de Zaldívar al frente al máximo tribunal. El mismísimo presidente reveló que “intervenía respetuosamente” en la SCJN para que le resolviera asunto cuando todavía era presidente de la Corte.

Lo dijo así:

“Con Zaldívar había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo (como la liberación de Emilio Lozoya) nosotros respetuosamente interveníamos. Hablaba con los jueces para advertirlos de malas averiguaciones realizadas por el Ministerio Público”.

El ministro en retiro jura y perjura que nunca ha hablado con un ningún juez, como afirma AMLO. ¿Sus operadores trampoco? Es pregunta.

Ayer le dijo a López Dóriga que a lo largo de su vida ha sido un “hombre honesto” y que no tiene un sólo centavo mal habido.

“No tengo problema en que haya investigaciones. Lo que me parece cesurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral”, dijo.

Zaldívar asegura que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir, desde las instancias de Poder Judicial, en el proceso electoral.

“Hace unos meses, cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, se registró una declaración de la ministra a los magistrados que pedían la renuncia, para que no quitaran a Reyes”, narró el ministro en retiro.

Amenazó con llevar el asunto a la SCJN, aunque esta “no tiene facultades para intervenir en el Tribunal Electoral”, según Zaldívar.

¿Qué paro el asunto? La ministra Piña mandó “algunos chats indebidos” a los magistrados, donde los amenazaba con un lenguaje “poco cuidadoso”. Ante la posibilidad de que se hicieran públicos ella reculó, según Zaldívar.

¿Será?

***

No fue del gusto del sector financiero que Claudia Sheinbaum diera a conocer su intención de mantener a Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda si gana la elección presidencial.

“Su renuencia a salir a informar no les gusta”, explicó un especialista en temas económicos, que pidió el anonimato. Prefieren al subsecretario Gabriel Yorio, aseguró.

Fue la semana pasada que la candidata presidencial del oficialismo manifestó las citadas intenciones.

“Para mí sería buenísimo y también para el país que se quedará Rogelio Ramírez de la O, pero todavía no he tenido esa conversación con él”, dijo.

