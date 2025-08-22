Autoridades localizan presunta toma clandestina en un rancho en el Istmo (09:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 22 de agosto. Una presunta toma clandestina de hidrocarburo fue localizada esta tarde al interior de un rancho, gracias a un operativo coordinado entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

Según informaron las autoridades, el hallazgo se dio mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, cuando percibieron un fuerte olor a combustible, lo que alertó a los efectivos sobre una posible fuga.

Para ubicar el punto exacto, fue necesario emplear equipo especializado y adentrarse a pie en áreas de difícil acceso, hasta dar con un charco de hidrocarburo, lo que confirmó la presencia de la toma ilegal.

El operativo continúa en la zona, donde las fuerzas federales y estatales mantienen el resguardo del área, mientras prosigue la búsqueda de otros posibles puntos de extracción clandestina.

