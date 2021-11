Aunque no vote el 40% en revocación de mandato, si mayoría lo pide, me voy, insiste AMLO (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a referirse a la revocación del mandato, al afirmar que aunque no se llegue al 40% requerido para que sea vinculatoria, él se va si la mayoría vota por que abandone el poder.

«Si somos demócratas se puede superar el porcentaje de 40% en la revocación de mandato. Si no se llega a ese porcentaje y yo pierdo, si son más los que quieren que me vaya, me voy, aún no cumpliendo el 40%», reafirmó el presidente en la mañanera

De la misma manera, informó que puede hablar sobre la revocación de mandato pero sin pedir que voten por él.

«Yo lo que quiero es que la gente participe y que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública. Llamo a que voten aunque sea en contra», expresó.

«Los que se sentían radicales llamaban antes a no votar y con esto le hicieron el juego a la derecha. Había lugares en Chiapas en donde tenía influencias el zapatismo y llamaban a no votar y arrasaba el PRI», aseguró.

De la misma manera, dijo que si no tiene el apoyo del pueblo se sentiría como un adorno, un florero: «No quiero pedir la hora y que me digan, la que usted diga. Aquí estamos para transformar, pero si no es con el pueblo no se puede», afirmó.

Por otro lado, al referirse a la vacunación contra el Covid-19, el presidente aseguró que hay gente de «clase media» que llega a los centros de inmunización molesta, preguntando cuánto tiempo va a durar, qué vacuna es, pidiendo que no les metan el chip comunista, apurando y no dando las gracias.

