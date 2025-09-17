Aumentan las cifras: 20 muertos y 31 hospitalizados por explosión de pipa de gas en Iztapalapa (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó este miércoles 17 de septiembre el balance de víctimas tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa, que ha dejado un saldo trágico en la capital.

Según el último informe, publicado a las 10:15 horas, un total de 31 personas permanecen hospitalizadas, 33 han recibido altas médicas y 20 han perdido la vida a causa del siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre.

¿Cuántas personas han muerto por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

La Secretaría detalló la distribución por género de los afectados: entre los hospitalizados se encuentran 23 hombres y ocho mujeres, mientras que entre los pacientes dados de alta figuran 20 hombres y 13 mujeres.

En cuanto a los fallecidos, se registraron 20 hombres y dos mujeres. Dentro de esta categoría se encuentra Fernando Soto Munguía, de 34 años de edad, quien era el chofer de la pipa de gas LP que protagonizó el accidente en Iztapalapa.

Las autoridades sanitarias han enfatizado que los hospitales de la ciudad permanecen en alerta máxima, ofreciendo atención especializada a los heridos. Muchos de los pacientes presentan quemaduras de diversa gravedad, por lo que el personal médico continúa realizando procedimientos críticos para estabilizar su condición y prevenir complicaciones.

Las familias de los afectados continúan recibiendo apoyo psicológico y orientación sobre los procedimientos médicos y legales. Las autoridades aseguraron que seguirán informando de manera periódica sobre la evolución de los hospitalizados y cualquier cambio en el número de víctimas mortales.

