Aumentan intoxicaciones en EU ante uso de remedios caseros contra Covid-19 (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Desde el comienzo de la pandemia, los toxicólogos de todo el país han informado de un aumento en las intoxicaciones a medida que más personas han comenzado a probar remedios caseros contra el coronavirus , tanto para prevenir contraer el virus como para intentar curarlo.

Han pasado meses desde que el ex presidente Donald Trump promocionó tratamientos no probados como la hidroxicloroquina, y las empresas de redes sociales han tomado medidas para frenar la propagación de información médica errónea, pero los médicos dicen que algunas personas todavía están probando métodos peligrosos no probados.

“Los centros de envenenamiento todavía están respondiendo a eventos relacionados con COVID-19”, dijo Julie Weber, presidenta de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos y directora del Centro de Envenenamientos de Missouri. “En promedio, recibimos más de 40 a 50 llamadas por día, además de lo que normalmente recibiríamos antes de una pandemia”.

Dijo que hay información limitada disponible sobre el uso del medicamento para tratar COVID-19, pero los consumidores no están esperando recibir medicamentos a través de los canales adecuados, y agregó: “Acabamos de tener un caso de alguien que usa una fuente veterinaria de ivermectina, un medicamento para caballos , que contiene una dosis significativamente mayor del medicamento “.

Los expertos en salud continúan advirtiendo a los miembros del público que piensen cuidadosamente acerca de dónde obtienen información médica y que confíen solo en tratamientos y terapias comprobados recomendados por médicos y agencias federales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los expertos también advierten contra las empresas de confianza que ofrecen curas dudosas. Desde enero, la FDA ha enviado cartas de advertencia a al menos cuatro compañías por supuestamente vender terapias COVID-19 no probadas, desde té hasta tinturas.

Desde marzo de 2020, la cantidad diaria de llamadas a los centros de intoxicaciones por exposición a limpiadores o desinfectantes ha aumentado en aproximadamente un 20%, principalmente debido a la exposición a la lejía, según los CDC.

Weber dijo que las llamadas relacionadas con blanqueadores, desinfectantes para manos y productos de limpieza siguen aumentando, y los desinfectantes siguen siendo motivo de especial preocupación.

“La gente bebe desinfectante de manos” y “toma casi cualquier tipo de limpiador o esterilizante y lo usa en la piel porque cree que matará el virus, pero estas sustancias también pueden ser dañinas para las personas”, dijo el Dr. Joshua Nogar. el director de la beca de toxicología médica en Northwell Health y un médico de medicina de emergencia.

La FDA emitió una fuerte advertencia el mes pasado sobre desinfectantes de manos tóxicos e importados que son especialmente peligrosos si se consumen.

“Ha habido algunos casos notables y muy desafortunados de personas que han ingerido limpiador de piscinas fatalmente porque se les dijo que podía matar al COVID-19”, dijo Nogar a ABC News.

En un esfuerzo por frenar la propagación de información errónea y dañina relacionada con el virus, la Organización Mundial de la Salud y la FDA han lanzado campañas para investigar afirmaciones fraudulentas y ayudar a las personas a identificar y reportar información potencialmente falsa.

La Organización Mundial de la Salud tiene una página web completa dedicada a desacreditar los remedios caseros.

“Hay tanta información disponible para nosotros, y no hay responsabilidad por los ‘hechos’ que se están divulgando”, dijo Nogar. “Deberíamos tomar toda la información que consumimos en Internet con un grano de sal”.

“Todo el mundo está desesperado por una cura”, explicó la Dra. Nima Majlesi, directora de toxicología médica del Hospital Universitario de Staten Island y médico de medicina de emergencia, pero “no existe tal cosa como eliminar por completo nuestro riesgo de enfermedad grave por COVID-19 . ”

Majlesi agregó que es importante que las personas comprendan exactamente a qué están exponiendo sus cuerpos, sopesen el riesgo y la recompensa y discutan todas las opciones potenciales con un médico.

“Hay cosas que han sido probados científicamente para disminuir sustancialmente el riesgo de contraer la enfermedad de COVID-19,” añadió Majlesi “tales como comer una salud y la dieta, mantener un peso saludable y hacer una vacuna cuando se encuentre disponible.”

https://abcnews.go.com/Health/covid-treatments-evolving-threat/story?id=75946569&cid=social_twitter_abcn

