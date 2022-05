Audio: «Mándalos a la v…» Difunden audio de «Alito» Moreno insultando a proveedores (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. «Puta, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo a proveedores, mándalos a la verga. Tú pide y que nos surtan antes».

Presuntamente se escucha decir a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI en un audio difundido en redes sociales.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores difundió en su cuenta de Twitter (@LaydaSansores) una grabación en la que presuntamente se escucha al dirigente tricolor insultar a los proveedores de su partido.

Sobre el audio, la mandataria campechana comenta:

«¡Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie! Ahora se dicen perseguidos políticos, pero la realidad es que le robaron todo al pueblo campechano y hasta les quedaron a deber a proveedores».

En la grabación, Moreno Cárdenas ordena a Hugo Gutiérrez -secretario del PRI Nacional- «bajarle» gorras a los proveedores en Campeche para el proceso electoral de 2021, en el que el PRI perdió la gubernatura de la entidad ante Morena:

«Le hablas al puto proveedor y le dices ‘oye cabrón, me vale verga, ahí te lo pago el otro mes o cuando sea y pon las putas gorras’ es lo que tienen que hacer. Porque el día que no salgan los resultados de Campeche a ustedes me los voy a chingar también».

Y, ante los argumentos que le presentaron sus colaboradores de campaña, en particular Hugo Gutiérrez, «Alito» responde:

«¿Sabes que me dan ganas de contestarles? No vayas Hugo, no vayas. Déjanos que nos lleve la verga ahí. ¿Qué tienes que hacer? ¡Ir! es lo que tienes que hacer con todos los pinches proveedores».

Al corte, ninguno de los dirigentes priistas se ha manifestado al respecto.

24 Horas

