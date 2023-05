Atleta desmiente a AMLO sobre apoyo del gobierno a Selección de Natación Artística: “Carlos Slim y Arturo Elías Ayub pagaron el viaje completo” (19:00 h)

Pamela Sobrino, atleta y hermana de Jessica Sobrino, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística que conquistó el sábado la medalla de oro en la Copa del Mundo, en Egipto, salió al paso de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que las deportistas recibieron apoyo del Gobierno de México al ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional: “Tienen sus sueldos, sus viáticos”, dijo el presidente de México.

No obstante, Sobrino Mizrahi dejó en claro que las sirenas tricolores fueron apoyadas por los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, quienes “pagaron el viaje completo” a Soma Bay, Egipto, sede de la competencia.

“Y que le quede claro a López Obrador y que le quede claro a Ana Guevara (titular de la Conade) y a Kiril Todorov (expresidente de la Federación de la Federación Mexicana de Natación) y que les quede claro a todos, Carlos Slim y Arturo Elías pagaron el viaje completo, completo. El Gobierno ni la Conade puso un sólo peso para que ellas estuvieran en ese viaje, ni un sólo peso”, señalo Pamela Sobrino en entrevista con la periodista Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela.

“Sí reciben un sueldo de Sedena las seis que están ahí, pero del viaje claro que no. Dice tienen sus viáticos, pero: ¿Qué viáticos? ¿en qué hotel están? O que nos diga el que les paga su sueldo en la Sedena ¿en qué hotel están? ¿cuánto les costó su vuelo? Nadie va a saber responder esas preguntas porque ellos no fueron quienes lo pagaron. Ellos no pusieron ni un peso para que ellas estén ahí. Las niñas ganan de la Sedena, pero no están recibiendo nada de la Conade y la institución que gobierna el deporte en México es Conade”, agregó.