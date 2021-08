Atiende Salud posible brote de Covid-19 en San Miguel Chimalapa (21:45 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que se ha dado puntual seguimiento al posible brote de COVID-19 en la localidad de José López Portillo, población que, aunque se encuentra a 69 kilómetros de la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, el acceso es difícil por caminos de terracería.

La institución aseveró que, con la finalidad de garantizar el bienestar de la población, descartar o confirmar casos del SARS-CoV-2 entre miembros de la comunidad con síntomas relacionados a esta patología respiratoria, a través de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número dos “Istmo”, se enviaron al Centro de Salud que ahí se localiza, pruebas rápidas para poder brindar a las personas afectadas un diagnóstico certero.

Además, personal de salud de la demarcación Congregación San Antonio, adscrita a la misma municipalidad, acudió para realizar la valoración médica a las y los habitantes con síntomas sospechosos de esta enfermedad, detectando a 15 personas con sintomatología en cuadros leves, a quienes dieron el tratamiento correspondiente.

En este sentido, es importante destacar que como parte de las actividades de monitoreo epidemiológico implementadas por los SSO, el próximo 10 de agosto una brigada epidémica acudirá a la localidad antes mencionada para recabar información y/o confirmar el probable brote de casos de este nuevo coronavirus en esta zona geográfica, además, de identificar a través de muestreos, otros padecimientos como dengue, zika y chikungunya.

Por todo lo anterior, la institución recuerda a la población que ante cualquier síntoma o sospecha de la enfermedad como: tos, fiebre, agotamiento crónico, pérdida del gusto y olfato, o dificultad para respirar, deben acudir de manera inmediata a valoración médica, porque esto permite a profesionales de salud tomar las acciones oportunas, para disminuir complicaciones.

De igual forma, hace una vez más el llamado a las y los oaxaqueños, a vacunarse contra este virus cuando corresponda su turno; asimismo, continuar cuidándose para no enfermar, pues demostrado está que la vacunación previene complicaciones, hospitalizaciones y muertes; quienes aún no han sido inmunizados o bien, no cuentan con el esquema completo de vacunación, también deben mantener vigentes todas las medidas sanitarias.

Es urgente que, en todas las regiones de la entidad, se aplique la sana distancia mínimo de 1.5 metros, uso obligatorio de cubrebocas, ventilar bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos con agua y jabón, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, además, de seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias a nivel local.

